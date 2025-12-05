LĐLĐ TPHCM gắn kết quân - dân qua “Một ngày cùng chiến sĩ”

Ngày 5-12, LĐLĐ TPHCM phối hợp với Sư đoàn 5 (Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh) tổ chức Chương trình "Một ngày cùng chiến sĩ", hướng tới chào mừng các sự kiện trọng đại gồm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025) và 60 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 5 (23.11.1965 - 23.11.2025).

Đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Chương trình thu hút 350 đại biểu là nữ CNVC-LĐ tiêu biểu tham dự. Tại đây, đoàn đã thực hiện các nghi thức dâng hương, đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ; thăm biểu tượng Sư đoàn Bộ binh 5 và tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5.

Đoàn công tác LĐLĐ TP HCM tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5, tìm hiểu những tư liệu về quá trình chiến đấu và trưởng thành của đơn vị

Trong phần giao lưu, đại biểu được nghe giới thiệu các phong trào nổi bật của hai đơn vị, gồm phong trào "Truyền thống Sư đoàn 5 – Tiếp bước truyền thống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" do các cấp Công đoàn TPHCM triển khai giai đoạn 2020 – 2025.

Những nội dung này giúp tăng cường sự hiểu biết của nữ CNVC-LĐ về truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức Công đoàn TPHCM, và Sư đoàn 5 trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội.

Bà Nguyễn Kim Loan – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM – phát biểu tại chương trình

Không khí chương trình trở nên sôi nổi với các tiết mục giao lưu văn nghệ, hoạt động thể thao và trò chơi dân gian giữa chiến sĩ Sư đoàn 5 và các nữ CNVC-LĐ TPHCM. Các hoạt động này tạo môi trường gắn kết, vui tươi, góp phần lan tỏa tình cảm quân – dân ngày càng bền chặt.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Kim Loan – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, bày tỏ niềm vinh dự được cùng cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam một quân đội cách mạng "từ nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu", mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

"Sư đoàn 5 là đơn vị mang truyền thống 'Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù', được mệnh danh là 'quả đấm thép miền Đông Nam Bộ'. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được có mặt tại đây để cùng các đồng chí ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và chia sẻ niềm tự hào về lịch sử hào hùng ấy" - bà Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Sư đoàn 5 trao cho quân nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Bà cũng khẳng định đội ngũ CNVC-LĐ TPHCM luôn trân trọng những hy sinh thầm lặng và sự cống hiến không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 nói riêng và lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung – những người đã góp phần tạo dựng nền hòa bình, ổn định để thành phố phát triển.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và các đơn vị đồng hành trao tặng trang thiết bị, nhu yếu phẩm trị giá 60 triệu đồng cho Sư đoàn 5

Dịp này, LĐLĐ TPHCM cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều phần quà gồm trang thiết bị, nhu yếu phẩm, với tổng trị giá 60 triệu đồng, nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5.

Đoàn công tác thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chảy

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và trao phần quà trị giá 3,5 triệu đồng tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chảy. Đoàn cũng trao 39 suất quà cho quân nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá từ 500.000 – 1 triệu đồng.