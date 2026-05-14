Thấu hiểu đời sống công nhân

4 năm qua, bữa cơm trưa vào thứ tư hằng tuần trở thành kênh kết nối hữu ích và được người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (SEHC, Khu Công nghệ cao, TP HCM) mong chờ. Tại bữa ăn đặc biệt này, các phòng, ban sẽ luân phiên ăn trưa, trò chuyện cùng ông Hwang Keunha, Tổng Giám đốc công ty, qua đó cùng nhau chia sẻ công việc, đề đạt các ý kiến, nguyện vọng cá nhân.

"Ăn trưa cùng tổng giám đốc"

Chia sẻ về chương trình "Ăn trưa cùng tổng giám đốc", bà Kiều Ngọc Hoa, Giám đốc nhân sự kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn SEHC, cho biết chương trình khởi động vào năm 2022 - giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh COVID-19.

Trải qua thời gian dài làm việc trong điều kiện hạn chế do dịch bệnh, ban giám đốc và NLĐ ít có cơ hội tiếp xúc với nhau, khi ấy tổng giám đốc công ty đã ngỏ lời với Công đoàn về việc nghiên cứu mô hình đối thoại mới để NLĐ và lãnh đạo doanh nghiệp (DN) có thể chia sẻ thông tin với nhau. Trên cơ sở đó, Công đoàn đã đưa ra ý tưởng tổ chức chương trình "Ăn trưa cùng tổng giám đốc" vào thứ tư hằng tuần.

Do công ty có đến gần 6.000 lao động, để tạo không khí thân tình, cởi mở cũng như để mọi người đều có cơ hội nói lên tâm tư của mình, chương trình được xếp lịch luân phiên từng phòng ban. Theo bà Hoa, qua gần 4 năm tổ chức, chương trình này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Tổng giám đốc được trực tiếp lắng nghe để thấu hiểu những lo lắng, băn khoăn của NLĐ và NLĐ cũng nghe được những phản hồi trực tiếp của lãnh đạo.

"Qua kênh đối thoại trực tiếp này, nhiều đề xuất của NLĐ đã được tiếp thu, phúc lợi, môi trường làm việc được cải thiện, NLĐ được hỗ trợ, tạo điều kiện học tập nhiều hơn và các ý tưởng, sáng kiến của họ cũng được tiếp thu trực tiếp" - bà Hoa nói.

Một ví dụ điển hình là sau khi nghe NLĐ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động chia sẻ về công việc và những khó khăn của họ trong bữa cơm trưa, sau đó, tổng giám đốc công ty đã cân nhắc và quyết định nâng phụ cấp cho cán bộ làm công tác này từ 300.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng. Điều này đã khích lệ tinh thần của NLĐ, giúp họ mạnh dạn trao đổi, góp ý khi có những băn khoăn, thắc mắc trong công việc, chế độ phúc lợi…

Chị Lê Thị Diệu Hằng, nhân viên công ty, cho biết buổi ăn trưa, trò chuyện cùng tổng giám đốc không phải hội nghị chính thức, trong các cuộc trò chuyện, ban giám đốc còn thăm hỏi gia đình, sức khỏe của người thân từng NLĐ, cảm giác gần gũi khiến NLĐ cũng cởi mở và chia sẻ nhiều vấn đề hơn. Bản thân chị từng đề xuất ban giám đốc mở rộng các mô hình, câu lạc bộ thể thao, văn hóa phù hợp với điều kiện số đông NLĐ. Ý kiến này sau đó được tiếp thu, phản hồi hợp lý.

"Góc cà phê cùng sếp"

Nhằm gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn (Sapuwa) đã phối hợp với Công đoàn phường Thông Tây Hội tổ chức chương trình đối thoại giữa đại diện LĐLĐ thành phố, Công đoàn phường, chủ DN và NLĐ.

Tại chương trình, các vấn đề NLĐ đặt ra cho chủ DN tại buổi đối thoại liên quan đến các giải pháp khắc phục khó khăn của công ty nhằm ổn định việc làm, thu nhập, phúc lợi thời gian tới cho NLĐ; việc xây dựng văn hóa và mục tiêu phát triển của DN… đã được ông Lê Như Vũ, Tổng Giám đốc công ty, trả lời một cách thẳng thắn, cởi mở.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex dùng cơm trưa, trò chuyện cùng công nhân. Ảnh: THANH NGA

Giải đáp câu hỏi của chị Phạm Thị Nguyệt, nhân viên bộ phận mua hàng, về giải pháp gì để ổn định lương và chế độ phúc lợi cho NLĐ khi DN gặp khó, ông Vũ cho hay suốt 34 năm hình thành và phát triển, công ty không ngừng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức do nhiều yếu tố mang lại.

Do vậy, ở mỗi thời điểm công ty đều phải chuẩn bị các phương án để ứng phó, trong đó ưu tiên hàng đầu là chế độ phúc lợi của NLĐ được bảo đảm. Vì DN hiểu rằng nếu không có NLĐ thì công ty không thể hoạt động được. "Công ty luôn có kế hoạch dự phòng, có khoản tích lũy để có nguồn trang trải, giải quyết khó khăn khi có sự cố xảy ra" - ông Vũ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết kênh trao đổi thông tin giữa chủ DN và NLĐ không chỉ được thực hiện trong chương trình đối thoại lần này, các hội nghị NLĐ hay đối thoại định kỳ mà được thực hiện thường xuyên nhằm giải tỏa kịp thời các bức xúc của NLĐ, ổn định quan hệ lao động trong DN.

Để có thêm kênh trao đổi thông tin, tạo sự gần gũi và tăng cường sự gắn kết giữa chủ DN, quản lý các phòng ban và NLĐ, đầu tháng 5-2026, Công đoàn công ty đã thực hiện "Góc cà phê cùng sếp". Tại đây, trước khi vào ca làm buổi sáng mỗi ngày (từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút), NLĐ có thể uống cà phê, ăn sáng, giao lưu, trao đổi thông tin, đánh cờ… Đặc biệt, 2 buổi sáng mỗi tuần, chủ DN đều có mặt để cùng uống cà phê, trao đổi thông tin và giao lưu với NLĐ.

"Việc thực hiện tốt công tác đối thoại thời gian qua tại công ty không chỉ giúp quan hệ lao động tại DN luôn hài hòa, ổn định, các chính sách, chế độ phúc lợi ngày càng được nâng lên mà NLĐ cũng thêm tin tưởng và yên tâm gắn bó lâu dài với DN" - bà Thu cho hay.

"Cà phê sáng - lắng nghe tiếng nói đoàn viên - lao động"

Từ gặp gỡ giản dị bên ly cà phê buổi sáng tại DN, nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống công nhân (CN) đã được trực tiếp phản ánh đến lãnh đạo địa phương và DN. Mô hình "Cà phê sáng - lắng nghe tiếng nói đoàn viên - lao động" tại Công ty CP Sản xuất Thương mại He Vi (phường Hòa Lợi, TP HCM) được đánh giá là cách làm gần gũi, hiệu quả và cần được nhân rộng trong các Công đoàn cơ sở tại TP HCM. Chương trình không chỉ có sự tham gia của DN mà còn có lãnh đạo địa phương.

Theo ghi nhận, đây là lần đầu tiên mô hình "Cà phê sáng" được tổ chức tại một DN sản xuất hàng hóa ở phường Hòa Lợi. Dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng chương trình đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ phía CN.

Ông Phan Tìm, CN của công ty, chia sẻ: "Đây là một chương trình rất ý nghĩa. Trước đây chưa từng có những hoạt động như thế này. Qua chương trình, NLĐ được gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo địa phương, lãnh đạo DN. Qua đó, họ có thể kiến nghị những vấn đề còn bất cập để địa phương khắc phục, giải quyết".

Trong không khí cởi mở, NLĐ mạnh dạn nêu những vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày từ lo ngại do tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đọng nước trên quốc lộ có thể gây nguy cơ tai nạn cho người dân và CN khi lưu thông, đến vấn đề đấu nối nước sạch, hệ thống đèn chiếu sáng ở một số tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn cho NLĐ đi làm về khuya.

Nhiều CN cũng bày tỏ mong muốn chính quyền hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn hơn và DN tạo điều kiện thời gian cho NLĐ khi cần thực hiện các thủ tục hành chính… Trực tiếp trao đổi tại chương trình, ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Lợi, cho biết địa phương sẽ tập trung xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đời sống NLĐ.

"Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền, địa phương sẽ xử lý, hướng tới tạo thuận lợi và môi trường sống tốt hơn cho NLĐ. Đối với những việc liên quan đến các ngành, phường Hòa Lợi sẽ kiến nghị và phối hợp xử lý trong thời gian tới" - ông Hồng nói.

Bà NGUYỄN KIM LOAN, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM: Mô hình cần nhân rộng Mô hình "Cà phê sáng - lắng nghe tiếng nói đoàn viên - lao động" tại DN là hoạt động thiết thực, nhiều vấn đề CN phản ánh tại chương trình đều là những khó khăn rất đời thường nhưng tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và tâm lý làm việc. Mô hình này không chỉ tạo cầu nối giữa NLĐ với chính quyền và DN mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ hơn trong DN. Đây là mô hình hay cần được nhân rộng tại các Công đoàn cơ sở và DN khác, đặc biệt trong Tháng CN năm 2026. Khi CN được lắng nghe, được chia sẻ và được đồng hành tháo gỡ khó khăn, họ sẽ yên tâm làm việc, gắn bó hơn với DN và địa phương.

Cải thiện chế độ phúc lợi Tháng CN được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM xác định là tháng tiêu điểm để tổ chức đối thoại. Bên cạnh các chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố với cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM khuyến khích Công đoàn cơ sở nghiên cứu xây dựng mô hình đối thoại phù hợp với thực tiễn, ưu tiên tạo sự gần gũi, thoải mái, không khí nói chuyện, trao đổi như đời thường... Tại TP HCM, LĐLĐ thành phố đặt mục tiêu phấn đấu có 70% Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại trong Tháng CN, qua đó, cải thiện chế độ phúc lợi cho NLĐ.



