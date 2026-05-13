LĐLĐ TPHCM làm việc với đoàn công tác của Công đoàn Quốc gia Singapore

Sáng 13-5, Đoàn đại biểu Phòng nghiên cứu Liên minh Lao động thuộc Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC) do ông Patrick Tay, Trợ lý Tổng Thư ký Công đoàn quốc gia Singapore, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với LĐLĐ TPHCM.

Linh hoạt thích ứng

Tại buổi làm việc, ông Phạm Trọng Nhân – Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - chia sẻ một số thông tin về hoạt động của Công đoàn TPHCM trong thời gian qua.

Theo ông Nhân, LĐLĐ TPHCM đang quản lý hơn 23.070 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 2,4 triệu đoàn viên. Với số lượng quản lý công đoàn cơ sở và đoàn viên chiếm tỷ lệ khá cao so với các tỉnh/thành phố khác của cả nước, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ trên địa bàn Thành phố luôn được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Trên cơ sở đó, LĐLĐ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều chương trình để thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Trong đó, trọng tâm là từng bước nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động. Hệ thống tư vấn pháp luật, nòng cốt là Trung tâm Tư vấn pháp luật thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, người lao động; tư vấn, giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tại tòa án theo quy định pháp luật.

Song song đó, các hoạt động chăm lo dành cho cho đoàn viên, người lao động cũng được nâng chất. Điểm nhấn là LĐLĐ Thành phố đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đơn vị xây dựng về phối hợp triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động với quy mô 100.000 căn trong giai đoạn 2026 – 2030; ký kết chương trình hợp tác chiến lược trong công tác chăm sóc sức khỏe cho khoảng 30.000 công nhân, người lao động.

Học hỏi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn

Về phía NTUC, ông Patrick Tay cho biết Singapore trải qua chặng đường dài trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế và lực lượng lao động, điều này mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn cho người lao động. Họ phải thích nghi với các vai trò mới, học thêm kỹ năng mới và vượt qua những giai đoạn chuyển đổi vốn không hề dễ dàng.

Không chỉ người lao động, các tổ chức Công đoàn cũng phải đổi mới để tiếp tục phù hợp và hỗ trợ hiệu quả cho người lao động.

Để hỗ trợ tốt nhất cho NLĐ, NTUC đã tăng cường thúc đẩy mối quan hệ ba bên giữa Công đoàn, Chính phủ và người sử dụng lao động nhằm phối hợp tốt hơn trong xây dựng chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình nền kinh tế phát triển. Đồng thời, phối hợp hành động chặt chẽ với các đối tác học thuật và nghiên cứu.

Ông Patrick Tay bày tỏ mong muốn thông qua buổi làm việc này có thể học hỏi kinh nghiệm từ LĐLĐ TPHCM, đặc biệt là trong việc kết nối với người lao động, đại diện bảo vệ quyền lợi của họ và hỗ trợ họ thích ứng với những thay đổi kinh tế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu hai bên cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin và làm rõ thêm một số nội dung liên quan tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin trong hoạt động Công đoàn; chăm lo cho người lao động ngày càng toàn diện, bền vững, nhất là đối với nhóm lao động phi chính thức để bị tổn thương; vấn đề nhà ở xã hội cho người lao động; vấn đề bình đẳng giới…

Qua buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì kết nối và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên, qua đó, chia sẻ và đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn, làm sâu sắc thêm quan hệ của hai tổ chức Công đoàn vì lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển của hai đất nước.



