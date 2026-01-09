Thiếu nữ Việt "giữa sắc và không"

Triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên "Giữa sắc và không" của họa sĩ Trung Sơn (Ngô Trần Vũ), đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Triển lãm giới thiệu hơn 30 tác phẩm được sáng tác trong suốt 8 năm bằng kỹ thuật sơn dầu ướt trên ướt, thu hút sự quan tâm của giới mỹ thuật và công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô.

Các tác phẩm trong triển lãm tập trung khắc họa hình ảnh thiếu nữ Việt Nam trong trang phục áo ngũ thân, áo dài truyền thống, hiện lên mong manh, lặng lẽ giữa những mảng màu đơn sắc mạnh mẽ như đỏ, vàng, lam, lục, tím. Không sử dụng bối cảnh hay chi tiết phụ trợ, họa sĩ để nhân vật đối thoại trực tiếp với không gian màu, tạo nên cảm giác vừa hiện hữu vừa hư ảo.

Giám tuyển, nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi giới thiệu tranh đến với công chúng

Lấy cảm hứng từ tư tưởng Phật giáo truyền thống, bộ tranh "Giữa sắc và không" gợi mở triết lý "sắc tức thị không, không tức thị sắc". Trong những mảng màu tưởng chừng đặc quánh, người xem lại cảm nhận được chiều sâu tĩnh lặng, nơi màu sắc dần tan vào không gian, dẫn dắt cảm xúc về trạng thái an nhiên, tự tại.

Theo họa sĩ Trung Sơn, chân dung trong tranh không chỉ là hình ảnh người thiếu nữ mà còn là sự phản chiếu nội tâm của người thưởng lãm. Khi đứng trước tranh, ranh giới giữa người xem và tác phẩm dần được xóa nhòa, để lại một không gian "vô sắc" nhưng đầy năng lượng thức tỉnh.

Một số tranh được trưng bày tại triển lãm "Giữa sắc và không"

Điểm nhấn của triển lãm còn nằm ở việc tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài. Qua ngôn ngữ hội họa tối giản, Trung Sơn gợi nhắc những giá trị truyền thống bằng một cách tiếp cận đương đại, giàu tính chiêm nghiệm.

Họa sĩ Trung Sơn, tên thật Ngô Trần Vũ, sinh năm 1980 tại Huế. Không qua đào tạo hội họa chính quy, anh đến với nghệ thuật như một cơ duyên khi đã ngoài 30 tuổi. Ban đầu, hội họa là phương tiện để anh kết nối bạn bè và thực hiện các hoạt động thiện nguyện hướng về miền Trung. Qua nhiều năm thực hành vẽ trực họa chân dung, anh dần hình thành phong cách riêng, lấy con người và nội tâm làm trung tâm sáng tác.