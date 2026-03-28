Lén lấy xe đi việc riêng gây tai nạn: Ai bồi thường?

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo điều 600 Bộ Luật Dân sự 2015, người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại do người làm công gây ra "trong khi thực hiện công việc được giao". Trong trường hợp tài xế làm thuê tự ý lấy xe đi việc riêng ngoài giờ và gây tai nạn, trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thuộc về tài xế.

Bên cạnh đó, ô tô được xem là nguồn nguy hiểm cao độ. Nếu tài xế tự ý lấy xe khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu thì được xem là người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật.

Theo quy định tại khoản 4 điều 601 Bộ Luật Dân sự 2015, trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật (tức tài xế) phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Tuy nhiên, pháp luật cũng có quy định trường hợp ngoại lệ làm phát sinh trách nhiệm liên đới của chủ xe. Cũng theo khoản 4 điều 601, nếu chủ sở hữu có lỗi trong việc để ô tô bị chiếm hữu trái phép thì phải liên đới bồi thường. Cụ thể, nếu chủ xe buông lỏng quản lý (ví dụ: cắm sẵn chìa khóa, bãi xe không người trông coi...), tòa án có thể buộc chủ xe liên đới đền bù.