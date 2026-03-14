Găm hàng chờ tăng giá, xử lý ra sao?

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Hành vi găm hàng nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo để chờ giá lên cao là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sẽ bị xử lý nghiêm.

Về hành chính, theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP), cá nhân có hành vi hạn chế lượng hàng bán ra, tự ý tạm ngừng kinh doanh hoặc găm hàng không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 5 - 30 triệu đồng.

Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ tăng gấp đôi, có thể lên đến 60 triệu đồng. Đồng thời, có thể áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật và tước giấy phép kinh doanh từ 3 - 6 tháng.

Nếu lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn để gom mua các mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa do Nhà nước định giá nhằm đầu cơ thu lợi bất chính, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đầu cơ".

Đối với cá nhân, mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù, kèm theo phạt tiền từ 20 - 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 - 5 năm.

Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền tối đa lên đến 9 tỉ đồng, ngoài ra có thể bị phạt bổ sung, cấm kinh doanh hoặc cấm huy động vốn từ 1 - 3 năm.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi chung của cộng đồng, bạn nên thu thập thông tin, bằng chứng, trình báo cho cơ quan quản lý thị trường tại địa phương hoặc UBND cấp xã, phường để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.