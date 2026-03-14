HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật Luật sư của bạn

Găm hàng chờ tăng giá, xử lý ra sao?

Trường Hoàng ghi

Bạn đọc Nguyễn Thị Hòa (TP HCM) hỏi: "Hành vi cố tình găm hàng thiết yếu để chờ tăng giá có vi phạm pháp luật không và mức xử phạt hiện nay ra sao?".

Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Hành vi găm hàng nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo để chờ giá lên cao là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và sẽ bị xử lý nghiêm.

Về hành chính, theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP), cá nhân có hành vi hạn chế lượng hàng bán ra, tự ý tạm ngừng kinh doanh hoặc găm hàng không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 5 - 30 triệu đồng. 

Đối với tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ tăng gấp đôi, có thể lên đến 60 triệu đồng. Đồng thời, có thể áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật và tước giấy phép kinh doanh từ 3 - 6 tháng.

TIN LIÊN QUAN

Nếu lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn để gom mua các mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa do Nhà nước định giá nhằm đầu cơ thu lợi bất chính, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đầu cơ". 

Đối với cá nhân, mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù, kèm theo phạt tiền từ 20 - 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 - 5 năm. 

Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền tối đa lên đến 9 tỉ đồng, ngoài ra có thể bị phạt bổ sung, cấm kinh doanh hoặc cấm huy động vốn từ 1 - 3 năm.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi chung của cộng đồng, bạn nên thu thập thông tin, bằng chứng, trình báo cho cơ quan quản lý thị trường tại địa phương hoặc UBND cấp xã, phường để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo