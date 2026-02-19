HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lì xì Tết: Từ truyền thống đến chuyển khoản

ÁI MY

(NLĐO) - Dù trao phong bao đỏ hay chuyển khoản, lì xì Tết vẫn giữ trọn giá trị, đồng thời cho thấy truyền thống đang linh hoạt hòa nhịp cùng thời đại.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, phong bao lì xì đỏ thắm lại hiện diện như nghi thức mở đầu năm mới. Không chỉ là tiền mừng tuổi, lì xì còn gửi gắm lời chúc bình an, may mắn và yêu thương.

Trong nhịp sống hiện đại, bên cạnh hình thức trao tay truyền thống, lì xì qua chuyển khoản ngày càng phổ biến. Sự thay đổi này không làm mất đi giá trị vốn có, mà cho thấy một phong tục lâu đời đang thích ứng linh hoạt với thời đại.

Lì xì: Truyền thống đến chuyển khoản - Ảnh 1.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, phong bao lì xì đỏ thắm lại hiện diện

Giữ gìn giá trị sum vầy

Với nhiều gia đình, lì xì ngày đầu năm mới không chỉ là một nghi thức, mà là khoảnh khắc đánh dấu Tết thật sự bắt đầu. Trẻ nhỏ trong trang phục chỉnh tề, khoanh tay chúc Tết; người lớn mỉm cười trao phong bao đỏ, gửi theo những lời chúc an lành và dặn dò cho năm mới. Không khí ấy vừa trang trọng, vừa ấm áp, tạo nên nét đẹp đặc trưng của ngày xuân.

Bà Lê Thị Hồng (SN 1964, ngụ phường Phú Định) cho biết năm nào bà cũng chuẩn bị sẵn bao lì xì từ trước Tết, như một cách gìn giữ nếp nhà.

"Tự tay trao cho con cháu, nghe những lời chúc đầu năm, tôi thấy gia đình mình thật sự sum vầy. Chính khoảnh khắc ấy khiến năm mới trở nên trọn vẹn và ấm áp hơn" - bà Hồng bày tỏ.

Theo nhiều người lớn tuổi, phong bao đỏ không chỉ tượng trưng cho tài lộc, mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ. Sự trao – nhận trực tiếp giúp giữ gìn nếp nhà, nuôi dưỡng ký ức đẹp và nhắc nhở con cháu về lễ nghĩa, sự kính trọng và lòng biết ơn trong những ngày đầu năm.

Lì xì: Truyền thống đến chuyển khoản - Ảnh 2.
Lì xì: Truyền thống đến chuyển khoản - Ảnh 3.

Lì xì, suy cho cùng, không nằm ở hình thức mà ở tấm lòng và lời chúc gửi gắm cho năm mới

Linh hoạt trong không gian số

Song song đó, lì xì online ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt với người trẻ và những gia đình có người thân ở xa. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, tiền mừng tuổi và lời chúc đầu năm đã được gửi đi nhanh chóng, thuận tiện.

Anh Phạm Minh Hoàng (SN 1989, quê Cà Mau, làm việc tại TPHCM) kể vì đặc thù công việc, không phải năm nào anh cũng có thể về quê đón Tết cùng gia đình. Những năm ở lại thành phố, anh chọn cách chuyển khoản để gửi lì xì cho ba mẹ và các cháu đúng thời khắc đầu năm.

"Dù không trực tiếp trao tay, tôi vẫn muốn ba mẹ và các cháu cảm nhận được sự quan tâm của mình. Lì xì, suy cho cùng, không nằm ở hình thức mà ở tấm lòng và lời chúc gửi gắm cho năm mới" - anh Hoàng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thảo Vy (SN 1995, ngụ phường Xuân Hoà, TPHCM) cũng cho rằng lì xì online giúp tiết kiệm thời gian, không cần chuẩn bị tiền mặt hay bao lì xì.

"Điều quan trọng vẫn là lời chúc chân thành đi kèm" - chị Vy nói.

Trên thực tế, nhiều gia đình lựa chọn kết hợp cả hai hình thức: trao phong bao đỏ khi gặp mặt và chuyển khoản cho người ở xa. Dù thay đổi về cách thức, giá trị cốt lõi của lì xì là sự sẻ chia và kỳ vọng cho một năm mới tốt đẹp vẫn được gìn giữ trong đời sống hiện đại.

