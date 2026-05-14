Truyền thông châu Á ca ngợi kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam

Tinh thần thi đấu kiên cường

Rạng sáng 14-5 (giờ Việt Nam), U17 Việt Nam lội ngược dòng thắng U17 UAE 3-2, qua đó giành vé dự U17 World Cup sắp tới tại Qatar và tứ kết Giải U17 châu Á 2026.

Báo chí UAE đánh giá cao màn trình diễn của U17 Việt Nam tại sân chơi châu lục năm nay

Hàng loạt tờ báo và trang thể thao châu Á đã dành lời khen cho thầy trò HLV Cristiano Roland, đặc biệt nhấn mạnh vào sự chuẩn bị bài bản và tinh thần thi đấu kiên cường của những "chiến binh sao vàng".

Theo truyền thông Indonesia, thành công của U17 Việt Nam là hình mẫu cho bóng đá trẻ Đông Nam Á. CNN Indonesia phân tích, trong khi đại diện xứ vạn đảo bị loại sớm vì không có nhiều thời gian chuẩn bị thì Việt Nam thành công nhờ quá trình đầu tư dài hạn và định hướng rõ ràng trong suốt nhiều năm.

Cùng với việc U17 Hàn Quốc không thể giành chiến thắng trước U17 Yemen ở lượt cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland đã vươn lên vị trí nhất bảng C với 6 điểm, hơn đại diện Đông Á 1 điểm. Trang Seasia Goal nhận định đây là một trong những bất ngờ lớn nhất vòng bảng vì U17 Việt Nam phải cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu như Hàn Quốc và UAE.

Niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á

Chung quan điểm, tờ Makan Bola của Malaysia khẳng định: "U17 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ khi giành ngôi nhất bảng C. Thành công này đến từ 2 trận thắng trước Yemen và UAE ở vòng bảng". Ngoài ra, tờ báo này cũng chỉ rõ những "chiến binh sao vàng" là niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á ở giải châu lục năm nay.

U17 Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết châu Á với ngôi nhất bảng

"Có 4 đại diện thuộc khu vực Đông Nam Á tranh tài tại Giải U17 châu Á 2026. Thái Lan và Myanmar đã bị loại vì lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 ở bảng A với cùng 1 điểm. Indonesia cũng dừng bước sau 2 trận thua trước Nhật Bản và Qatar. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt vào tứ kết" - tờ báo Malaysia viết.

Trong khi đó, truyền thông Thái Lan cũng dành sự tôn trọng lớn cho màn trình diễn của đoàn quân HLV Cristiano Roland. Fanpage AEC Football mô tả chiến thắng trước UAE là màn lội ngược dòng ấn tượng, đánh dấu cột mốc quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Theo trang này, điều đáng khen nhất không nằm ở tỉ số mà là cách các cầu thủ trẻ Việt Nam phản ứng sau bàn thua sớm. AEC Football phân tích: "U17 Việt Nam bị dẫn bàn nhưng không hề hoảng loạn. Họ liên tục gây sức ép và gỡ hòa trước giờ nghỉ nhờ 1 quả đá phạt. Sau đó là màn ngược dòng lịch sử".

Ngay tại UAE, báo chí bày tỏ sự thất vọng trước thất bại của đội nhà. Tờ Al-Etihad từng đánh giá U17 UAE phải "níu giữ giấc mơ World Cup" trong trận đấu "không hề dễ dàng" với U17 Việt Nam. Thậm chí, thất bại trước Hàn Quốc có thể tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam là niềm hy vọng duy nhất của Đông Nam Á tại U17 World Cup 2026 (Ảnh: AFC)

"U17 UAE phải chia tay giải châu Á sau 2 thất bại cùng tỉ số 2-3 trước Yemen và Việt Nam. Trận thua đội bóng Đông Nam Á đã khép lại tham vọng giành vé tham dự U17 World Cup lần thứ 5 trong lịch sử và lần thứ 2 liên tiếp của UAE" - Al-Etihad viết.

"U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử. Họ đứng đầu bảng của mình với 2 chiến thắng và 1 thất bại. Lần đầu tiên, đại diện này lọt vào U17 World Cup" - trang tin thể thao của Indonesia bình luận.



