Những ấn tượng sau chiến thắng ngược dòng giành vé World Cup của U17 Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Những ấn tượng sau chiến thắng ngược dòng giành vé World Cup của U17 Việt Nam

Hoàng Tú

(NLĐO) - Khác với nhiều lứa trẻ trước đây thường dễ cuống cuồng và vỡ trận khi bị dẫn sớm, U17 Việt Nam lần này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Bị dẫn bàn ngay giây 16 của phút đầu tiên, hai lần bị kéo trở lại trong trận đấu áp lực nhất giải, nhưng U17 Việt Nam vẫn đánh bại U17 UAE 3-2 để giành vé vào tứ kết và vòng chung kết World Cup U17 2026.

Không còn dễ sụp đổ

Đặc biệt hơn, việc U17 Hàn Quốc bị Yemen cầm hòa 0-0 đã giúp đội Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí đầu bảng - thành quả phản ánh bước tiến lớn về bản lĩnh và tư duy chơi bóng của lứa cầu thủ trẻ này.

U17 Việt Nam ngược dòng vào World Cup với ngôi đầu bảng - Ảnh 1.

U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE 3-2 để giành vé vào tứ kết

Ngay trước trận gặp UAE, HLV Cristiano Roland đã nhắc các cầu thủ phải chơi đơn giản và duy trì sự tập trung cho đến khi tiếng còi kết thức trận đấu vang lên. 

Đó không phải lời cảnh báo vô cớ. Vì rằng ở giải năm ngoái, U17 Việt Nam từng dẫn UAE 1-0 rồi đánh rơi chiến thắng cuối trận.

Năm nay, trước U17 Hàn Quốc, đội Việt Nam cũng thủng lưới liên tiếp 4 bàn chỉ trong khoảng 10 phút cuối, trong đó có 3 bàn chỉ trong 4 phút.

Thậm chí ngay trong trận UAE năm nay, sai lầm xuất hiện còn sớm hơn: ngay giây thứ 16. 

Bàn thua từ cú sút của Sultan Nasir Al Mheiri cho thấy điểm yếu lớn nhất của U17 Việt Nam vẫn là trạng thái nhập cuộc và khả năng duy trì sự tỉnh táo ở những thời điểm then chốt. Hàng thủ phản ứng chậm, bọc lót không kịp và phải trả giá ngay ở pha lên bóng đầu tiên của UAE.

Nhưng điều đáng nói là U17 Việt Nam đã không sụp đổ. Đội không lao lên vội vã, thay vào đó vẫn kiên trì tổ chức lại thế trận và dần kéo trận đấu về đúng tính toán của mình để từ đó kiểm soát được trận đấu.

Càng chơi, Việt Nam càng cho thấy chất lượng chuyên môn đáng ghi nhận: Nguyễn Lực và Quý Vương giúp tuyến giữa vận hành mượt mà, những pha phối hợp trung lộ nhịp nhàng, thanh thoát, hai biên hoạt động tự tin và tốc độ. Khả năng gây áp lực quá tốt cũng khiến UAE phải lùi sâu chống đỡ.

Đến phút 30, đội Việt Nam đã kiểm soát bóng gần 67%, được hưởng đến 6 quả phạt góc. Những con số biết nói này đã phản ánh sự vượt trội của đội Việt Nam khi liên tục tạo cơ hội nguy hiểm trong phần lớn hiệp một.

U17 Việt Nam ngược dòng vào World Cup với ngôi đầu bảng - Ảnh 2.

U17 Việt Nam (áo đỏ) đã kiểm soát bóng gần 67%

Do đó bàn gỡ hòa 1-1 của Nguyễn Lực ở phút 41 từ cú sút phạt đẳng cấp như là hệ quả tất yếu của thế trận. Đó không chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà còn là phần thưởng cho cách chơi đầy tự tin của toàn đội Việt Nam.

Bản lĩnh của đội bóng đầu bảng

Nếu hiệp một cho thấy khả năng đứng dậy sau cú sốc, thì hiệp hai phản ánh một điều còn đáng giá hơn: bản lĩnh để nhiều lần vượt lên trong trận đấu ngập tràn áp lực.

U17 Việt Nam ngược dòng vào World Cup với ngôi đầu bảng - Ảnh 3.

Khác với quá khứ, U17 Việt Nam lần này không sụp đổ

Ngay đầu hiệp hai, Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha phối hợp rất hiện đại: đoạt bóng nhanh, chuyển trạng thái gọn, phối hợp ít chạm và khai thác khoảng trống chính xác.

Nguyễn Lực chọc khe cho Đại Nhân trước khi Văn Dương băng lên dứt điểm tuyến hai. Đó là pha bóng cho thấy đội Việt Nam không còn đá bằng cảm hứng, mà đã có ý tưởng chiến thuật rõ ràng.

Điều tích cực nhất là sau khi vượt lên, đội không co cụm phòng ngự. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục kiểm soát khu trung tuyến với bộ ba Quý Vương - Nguyễn Lực - Đại Nhân, khiến UAE dù buộc phải dâng cao vẫn gặp khó trong việc giành lại thế trận.

Tất nhiên, đội vẫn phải trả giá cho những khoảnh khắc thiếu tập trung. Bàn gỡ 2-2 của Adam Mahrous đơn giản cho thấy sự khắc nghiệt của bóng đá châu Á. Chỉ một khoảng trống nhỏ trước vòng cấm cũng đủ để cầu thủ UAE tung cú sút không cho Xuân Hòa cơ hội cản phá.

Nhưng khác với quá khứ, U17 Việt Nam lần này không sụp đổ. Không có dấu hiệu hoảng loạn. Không vội vàng đá dài hay phá vỡ cấu trúc chơi bóng. Đội vẫn kiên nhẫn triển khai theo cách của mình và tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Bàn thắng quyết định của Mạnh Cường ở phút 69 là phần thưởng xứng đáng cho cách chơi ấy. Đáng chú ý hơn, bàn thắng đến từ một tình huống cố định - thứ từng không phải điểm mạnh nổi bật của bóng đá trẻ Việt Nam.

Những quả phạt góc của Minh Thủy liên tục tạo sức ép và cuối cùng đã trở thành vũ khí thực sự. Điều đó cho thấy đội Việt Nam không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các pha phối hợp nhỏ, mà đã có thêm nhiều phương án ghi bàn: chuyển trạng thái nhanh, phối hợp trung lộ, sút xa và cả bóng chết.

U17 Việt Nam ngược dòng vào World Cup với ngôi đầu bảng - Ảnh 4.

U17 Việt Nam ngược dòng vào World Cup với ngôi đầu bảng

Điều lớn nhất đội Việt Nam thể hiện ở trận đấu này không chỉ là chiến thắng 3-2, mà là năng lực đứng vững rồi vượt qua nghịch cảnh nhiều lần trong cùng một trận đấu: bị dẫn 0-1 từ giây 16, gỡ hòa 1-1, vươn lên 2-1, bị kéo lại 2-2 và rồi vẫn đủ bình tĩnh để ghi bàn quyết định giành chiến thắng 3-2.

Đó là hình ảnh rất khác so với nhiều lứa trẻ Việt Nam trước đây thường mất kiểm soát sau những thời điểm khó khăn.

Tất nhiên, đội vẫn còn hạn chế ở khả năng duy trì tập trung và kinh nghiệm kiểm soát nhịp trận đấu. Nhưng việc giành vé dự World Cup U17 2026 với tư cách đội đầu bảng, trên cả U17 Hàn Quốc, cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang có một thế hệ không chỉ biết mơ về châu Á nữa.


Tin liên quan

Xác định 8 đội vào tứ kết và đối thủ của U17 Việt Nam ở giải châu Á

Xác định 8 đội vào tứ kết và đối thủ của U17 Việt Nam ở giải châu Á

(NLĐO) - Khép lại loạt trận cuối cùng vòng bảng Giải U17 châu Á 2026, 8 đội xuất sắc nhất đã lộ diện và có sự góp mặt của U17 Việt Nam.

CĐV Đông Nam Á tự hào, fan Thái Lan "ghen tị" với U17 Việt Nam

(NLĐO) - Thành công ngược dòng trước UAE trong 90 phút thi đấu, U17 Việt Nam tiến vào tứ kết châu Á và có lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup.

Clip: Màn ngược dòng kịch tính giúp U17 Việt Nam dự World Cup

(NLĐO) - Bị UAE dẫn bàn từ sớm, U17 Việt Nam vẫn thành công ngược dòng giành chiến thắng để đoạt ngôi đầu bảng C vào tứ kết và tấm vé dự World Cup 2026

bóng đá châu Á U17 Việt Nam U17 UAE World Cup U17 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo