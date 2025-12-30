U23 và lần cuối của Khuất Văn Khang

"Nhạc trưởng" thuộc biên chế Thể Công Viettel là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại từng tham dự 2 Giải U23 châu Á trước đó.

"Siêu phẩm" sút phạt

Kinh nghiệm thi đấu dày dạn chính là yếu tố then chốt giúp Văn Khang được ban huấn luyện tin tưởng trao tấm băng thủ quân trong hành trình đội U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33. Bên cạnh đó, Văn Khang là một trong những tiền vệ mang lại sự ổn định rõ nét nhất, giúp cầm trịch tuyến giữa cũng như nhịp độ thi đấu của toàn đội. Không phải mẫu cầu thủ tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ liên tục nhưng sự bền bỉ, kỷ luật và tư duy chơi bóng hiện đại giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong cách vận hành chiến thuật.

Sinh năm 2003, Văn Khang sớm được đánh giá cao nhờ nền tảng kỹ thuật và khả năng đọc trận đấu. Trong màu áo U22 trước đó và U23 Việt Nam hiện nay, anh thường đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm lệch trái hoặc hộ công lùi sâu, tham gia vào cả khâu tổ chức lối chơi lẫn hỗ trợ phòng ngự. Điểm mạnh của Khuất Văn Khang nằm ở khả năng pressing, phát động tấn công và luân chuyển bóng hợp lý.

U23 Việt Nam đang nỗ lực tập luyện tại Qatar. Ảnh: VFF

Được xem là phiên bản của đàn anh Hoàng Đức, Văn Khang sở hữu khả năng xử lý bóng một chạm tinh tế, nhãn quan chiến thuật nhạy bén và tạo các "siêu phẩm" sút phạt ở đẳng cấp cao. Lối chơi này phù hợp với định hướng xây dựng đội hình giàu tính tổ chức của tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Như đã nói, U23 châu Á 2026 cũng là lần cuối tiền vệ Khuất Văn Khang khoác áo tuyển U23 Việt Nam, vì vậy đội trưởng của U23 Việt Nam đặt mục tiêu cùng toàn đội sẽ đi thật xa tại giải.

Nhận xét về học trò cũ, HLV Thạch Bảo Khanh cho rằng: "Văn Khang không phô trương nhưng rất hiệu quả. Cậu ấy hiểu vai trò của mình và luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu".

Sự trở lại của Bùi Vĩ Hào

Cùng với Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào cũng là cầu thủ kỳ cựu, giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế của U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Sau quãng thời gian dài phải rời xa sân cỏ vì chấn thương, Bùi Vĩ Hào đang dần tìm lại phong độ. Sự trở lại của chân sút 22 tuổi không chỉ là tin vui về mặt nhân sự, mà còn làm dày thêm kinh nghiệm cho tuyển U23 Việt Nam ở sân chơi U23 châu Á 2026.

Vĩ Hào là một trong những cầu thủ trẻ giàu kinh nghiệm thực chiến ở sân chơi V-League và sớm được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau khi cùng tuyển quốc gia đăng quang ASEAN Cup (AFF Cup) 2024, Vĩ Hào dính chấn thương nặng, phải phẫu thuật và rời xa sân cỏ thời gian dài.

Chấn thương đến với Vĩ Hào vào thời điểm anh đang đạt phong độ ổn định, thường xuyên được lựa chọn trong đội hình tuyển quốc gia nhờ khả năng bứt tốc, di chuyển không bóng thông minh và dứt điểm đa dạng. Trong suốt quá trình hồi phục, Bùi Vĩ Hào tuân thủ nghiêm ngặt giáo án của đội ngũ y tế và HLV thể lực. Trước thềm Giải U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã triệu hồi Vĩ Hào và đặt niềm tin vào các pha xử lý tốc độ cao của anh.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam đang xây dựng lối chơi linh hoạt, giàu năng lượng và chuyển trạng thái nhanh, sự trở lại của Vĩ Hào giúp HLV trưởng có thêm phương án chiến thuật, đặc biệt ở các trận đấu đòi hỏi tốc độ và khả năng pressing biên.

Với thể trạng dần ổn định và tinh thần thi đấu tích cực, Bùi Vĩ Hào đang đứng trước cơ hội làm lại, không chỉ để khẳng định vị trí ở U23 Việt Nam, mà còn hướng tới những mục tiêu xa hơn trong sự nghiệp quốc tế của chân sút CLB Becamex TP HCM.

Đoàn quân HLV Kim Sang-sik tự tin đặt mục tiêu vượt qua vòng tứ kết, tiến sâu ở Giải U23 châu Á kỳ này. Những ngày qua ở Qatar, tuyển U23 Việt Nam đã ráo riết rèn luyện đấu pháp chiến thuật nhằm cải thiện khuyết điểm "không chiến" và nâng cao nền tảng thể lực. Đội U23 Việt Nam sẽ ra quân trận đầu tiên gặp U23 Jordan ngày 6-1-2026 lúc 18 giờ 30 phút.



