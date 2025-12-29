HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nguyễn Đình Bắc muốn tỏa sáng ở Giải U23 châu Á 2026

Tường Phước

(NLĐO) - Sau 3 ngày tập huấn ở Qatar chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện quyết tâm tạo kỳ tích mới.

Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt và tâm lý rất tích cực. “Chúng tôi rất hào hứng bước vào giai đoạn tập huấn tại Qatar trước khi tham dự VCK U23 châu Á 2026. Đây là giai đoạn quan trọng nên toàn đội đều tập trung tối đa” - chân sút 22 tuổi cho biết.

Nguyễn Đình Bắc muốn tỏa sáng ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc muốn tỏa sáng ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh 2.

Đánh giá về hành trình phía trước, Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 xem VCK U23 châu Á 2026 là bài kiểm tra quan trọng cho tập thể U23 Việt Nam khi bước ra đấu trường châu lục. “Đây là dịp để toàn đội kiểm tra năng lực và bản lĩnh thi đấu ở cấp độ châu Á. Tôi hy vọng toàn đội sẽ cùng nhau quyết tâm, thi đấu tốt và giành những kết quả tích cực cho bóng đá Việt Nam. Tất cả đều hướng mục tiêu cao cho giải U23 châu Á kỳ này” - Đình Bắc nói thêm.

Đồng quan điểm, đội trưởng Khuất Văn Khang khẳng định: “Lần thứ ba dự VCK U23 châu Á là động lực để tôi đặt mục tiêu cao hơn cùng với U23 Việt Nam”. Trong năm qua, Văn Khang đóng vai trò "nhạc trưởng" cầm trịch tuyến giữa, điều tiết nhịp độ thi đấu của U23 Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc muốn tỏa sáng ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh 3.

Nguyễn Đình Bắc muốn tỏa sáng ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh 4.

Giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Khuất Văn Khang cho biết, mỗi lần được tham dự VCK U23 châu Á đều mang lại những cảm xúc rất đặc biệt. VCK U23 châu Á kỳ này cũng là lần cuối Văn Khang khoác áo tuyển U23 Việt Nam, vì vậy anh quyết tâm thi đấu hướng tới mục tiêu cao nhất.

“Trước giải đấu lần này, tôi cùng toàn đội vừa trải qua một năm thi đấu thành công với chức vô địch SEA Games. Thành tích đó là động lực lớn để tôi cũng như toàn đội bước vào giải đấu sắp tới với sự tự tin cao. Hai năm trước, U23 Việt Nam đã vào tới tứ kết và lần này, toàn đội chắc chắn sẽ nỗ lực để hướng tới mục tiêu cao hơn” - tài năng thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel chia sẻ.

Nguyễn Đình Bắc muốn tỏa sáng ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh 5.

Nguyễn Đình Bắc muốn tỏa sáng ở Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh 6.

Văn Khang nói thêm: “Ở VCK U23 châu Á lần này, đội có nhiều cầu thủ lần đầu tham dự. Khi nhìn các bạn ấy, tôi thấy giống mình cách đây 3 năm, cũng lần đầu bước ra đấu trường châu lục. Đây là giải đấu đẳng cấp cao, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt và là cơ hội để mỗi cầu thủ thể hiện bản thân”.

Tự tin nhưng Văn Khang cũng nhìn nhận sân chơi U23 châu Á là thách thức lớn đối với U23 Việt Nam. Anh cho rằng sự tự tin sau chuỗi thành tích ấn tượng trong năm qua là điều cần thiết nhưng đi kèm với đó là không ít khó khăn.

“Trong năm vừa qua, bóng đá Việt Nam đã có những kết quả rất tốt ở khu vực Đông Nam Á và cả ở châu Á. Nhưng khi bước vào hành trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, toàn đội đối mặt nhiều khó khăn, đầu tiên là việc thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, làm quen điều kiện sinh hoạt, thời tiết cũng như chế độ dinh dưỡng tại Qatar.

Tất cả đều cần thời gian để thích nghi nhằm có thể trạng tốt nhất cho thi đấu” - Văn Khang nhận định.

    Thông báo