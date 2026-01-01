HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Cữ dượt quan trọng của U23 Việt Nam

TƯỜNG PHƯỚC

Cọ xát với U23 Syria trước thềm vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 là cữ dượt quan trọng của U23 Việt Nam

Sau trận giao hữu với U23 Syria tại Qatar ngày 30-12-2025, tuyển U23 Việt Nam bước đầu rà soát đội hình, đánh giá phong độ và khả năng thích nghi của các cầu thủ trước khi chốt danh sách tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Thiếu sự bọc lót kín kẽ

Giải U23 châu Á 2026 quy tụ nhiều đội bóng hàng đầu khu vực, mạnh về thể hình lẫn đấu pháp chiến thuật. U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có chủ nhà Ả Rập Saudi, Jordan (khu vực Tây Á) và Kyrgyzstan (Trung Á). Xét về thể hình, các học trò của ông Kim Sang-sik có phần thua thiệt những đối thủ trong bảng A.

Trong trận giao hữu với U23 Syria ngày 30-12-2025, U23 Việt Nam nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong khâu tổ chức đội hình và thi đấu ngang ngửa Syria trong 40 phút đầu tiên. Nhưng sau tình huống mất tập trung khi phòng ngự, các học trò của ông Kim đã bị đối phương phản công nhanh bên cánh trái để ghi bàn mở tỉ số ở cuối hiệp 1. Từ tình huống tổ chức lên bóng nhanh, hàng thủ U23 Việt Nam không kịp khép góc, tạo điều kiện cho đối phương dứt điểm ghi bàn.

Đến đầu hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục bộc lộ sơ hở trong phòng thủ ở khu vực hành lang cánh và tiếp tục nhận thêm bàn thua. U23 Syria phối hợp tấn công bên cánh phải và tạo đường căng ngang bóng vào vòng cấm địa để Osman nhanh chân dứt điểm cận thành.

Hai bàn thua này cho thấy hệ thống phòng thủ của U23 Việt Nam thiếu sự bọc lót kín kẽ. Tuyến hậu vệ dễ rơi vào thế bị động khi đội hình dâng cao tấn công và bị đối phương phản đòn. Đây cũng là sở trường của trường phái bóng đá Tây Á - những quốc gia sở hữu dàn cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt. Thất bại với tỉ số 1-2 trước Syria cũng thể hiện những khuyết điểm trong khâu chuyển đổi trạng thái thi đấu của thầy trò ông Kim.

Cữ dượt quan trọng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam (áo sậm) thi đấu giao hữu với U23 Syria ngày 30-12-2025, chuẩn bị cho vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Mài giũa hàng công

Trận giao hữu không hạn chế số lượng thay người, nhằm phục vụ tối đa cho công tác thử nghiệm và đánh giá lực lượng của ban huấn luyện 2 đội. Diễn biến trên sân cho thấy U23 Việt Nam không thua kém U23 Syria song khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa đạt hiệu quả cao.

Sau khi bị dẫn bàn ở cuối hiệp 1, U23 Việt Nam nhanh chóng thay đổi chiến thuật, chủ động đẩy cao đội hình chơi đôi công với đấu pháp tấn công biên quen thuộc, Phi Hoàng đã thoát xuống bên cánh trái trước khi thực hiện đường tạt bóng chính xác vào khu vực cấm địa cho Văn Thuận bật cao đánh đầu trong tư thế khá thoải mái. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam vẫn duy trì được nhịp độ và giành quyền kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình tổ chức tấn công. Những điều chỉnh về nhân sự cũng giúp lối chơi của U23 Việt Nam trở nên đa dạng hơn, tạo ra một số tình huống tiếp cận khung thành đối phương.

Tuy nhiên, phải đến phút 87, nỗ lực của U23 Việt Nam mới được cụ thể hóa bằng bàn rút ngắn tỉ số 1-2 của "tân binh" Nguyễn Lê Phát. Từ một tình huống xử lý quyết đoán trong vòng cấm, Phát tung cú dứt điểm gọn gàng vào lưới U23 Syria.

Năm 2025 là khoảng thời gian thi đấu thành công của U23 Việt Nam, khi đăng quang Giải U23 Đông Nam Á, đoạt huy chương vàng SEA Games 33… Song, nếu phân tích từng trận đấu ở sân chơi Đông Nam Á, giới chuyên gia nhận thấy tuyển trẻ quốc gia chỉ có thể phát huy sức mạnh trong thời gian gần cuối trận, khi đối phương hao hụt thể trạng. Điều đó thể hiện ở những trận thắng trước Lào, Philippines hay Thái Lan tại SEA Games 33.

Giải U23 châu Á có đẳng cấp và chất lượng chuyên môn vượt xa sân chơi Đông Nam Á. Vì vậy, trước những đội mạnh, giàu thể lực lẫn kinh nghiệm, U23 Việt Nam cần biết chắt chiu cơ hội ghi bàn hòng chiếm ưu thế và hạn chế sai sót khi phòng ngự.

Trận giao hữu với U23 Syria mang lại nhiều thông tin chuyên môn quan trọng cho ban huấn luyện U23 Việt Nam trước khi bước vào Giải U23 châu Á 2026. 

Sau đợt tập huấn tại Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Saudi vào ngày 2-1, để chính thức bước vào hành trình tại đấu trường châu lục.


U23 và lần cuối của Khuất Văn Khang

U23 và lần cuối của Khuất Văn Khang

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng là lần cuối tiền vệ Khuất Văn Khang khoác áo tuyển U23 Việt Nam

Xem U23 Việt Nam thi đấu giải châu Á trên kênh nào?

(NLĐO) - Tuyển U23 Việt Nam sẽ tranh tài VCK U23 châu Á 2026 từ ngày 6-1 và màn trình diễn của đội sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh TV360

Nhật Bản gọi 8 cầu thủ đại học, tiền đạo gốc Nigeria dự VCK U23 châu Á

(NLĐO) - U23 Nhật Bản đã công bố đội hình cho VCK U23 châu Á 2026, đáng chú ý với sự xuất hiện của 8 cầu thủ đại học và Nwadike Uche - tài năng gốc Phi.

U23 Việt Nam U23 châu Á Ả Rập Saudi đội tuyển u23 việt nam
