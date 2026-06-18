Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (18-6): Bồ Đào Nha ra quân, Anh đấu Croatia

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, từ rạng sáng 18-6, tâm điểm sẽ là trận đầu tiên bảng K World Cup 2026 khi Bồ Đào Nha đối đầu CHDC Congo lúc 0 giờ.

Mọi sự chú ý đổ dồn về Cristiano Ronaldo khi đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong khi đó, CHDC Congo là đội bóng vừa trở lại sân chơi World Cup sau 52 năm vắng bóng.

Messi đã lập hat-trick trong trận ra quân khi Argentina thắng đậm Algeria. Messi gọi, liệu Cristiano Ronaldo có "đáp lời" bằng cú đúp?

Ở trận đấu đáng chú ý khác lúc 3 giờ, tuyển Anh chạm trán Croatia trong màn tái hiện bán kết World Cup 2018. Khi đó, Croatia giành chiến thắng 2-1 để vào chung kết.

Tuy nhiên, với lực lượng giàu sức trẻ và chiều sâu đội hình hiện tại, tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Ba cặp đấu còn lại trong ngày gồm Ghana gặp Panama lúc 6 giờ và Uzbekistan đối đầu Colombia lúc 9 giờ. Tiếp đó, 23 giờ sẽ là màn đấu của CH Czech và Nam Phi.

Các trận đấu này đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.











