Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (18-6): Bồ Đào Nha ra quân, Anh đấu Croatia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (18-6): Bồ Đào Nha ra quân, Anh đấu Croatia

Tin - Đồ hoạ: Quốc An

(NLĐO) - Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 18-6 (giờ Việt Nam) với tâm điểm của 5 trận đấu là màn ra quân của Bồ Đào Nha và cuộc đấu giữa Anh và Croatia.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, từ rạng sáng 18-6, tâm điểm sẽ là trận đầu tiên bảng K World Cup 2026 khi Bồ Đào Nha đối đầu CHDC Congo lúc 0 giờ.

Mọi sự chú ý đổ dồn về Cristiano Ronaldo khi đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Trong khi đó, CHDC Congo là đội bóng vừa trở lại sân chơi World Cup sau 52 năm vắng bóng.

Messi đã lập hat-trick trong trận ra quân khi Argentina thắng đậm Algeria. Messi gọi, liệu Cristiano Ronaldo có "đáp lời" bằng cú đúp?

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (18-6): Bồ Đào Nha ra quân, Anh đấu Croatia - Ảnh 1.

Ở trận đấu đáng chú ý khác lúc 3 giờ, tuyển Anh chạm trán Croatia trong màn tái hiện bán kết World Cup 2018. Khi đó, Croatia giành chiến thắng 2-1 để vào chung kết. 

Tuy nhiên, với lực lượng giàu sức trẻ và chiều sâu đội hình hiện tại, tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Ba cặp đấu còn lại trong ngày gồm Ghana gặp Panama lúc 6 giờ và Uzbekistan đối đầu Colombia lúc 9 giờ. Tiếp đó, 23 giờ sẽ là màn đấu của CH Czech và Nam Phi. 

Các trận đấu này đều được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.




Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (18-6): Bồ Đào Nha ra quân, Anh đấu Croatia - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Messi và hành động đẹp sau cú hat-trick lịch sử ở World Cup 2026

Messi và hành động đẹp sau cú hat-trick lịch sử ở World Cup 2026

(NLĐO) - Không chỉ tỏa sáng với cú hat-trick giúp Argentina thắng Algeria, Messi còn ghi điểm với hành động khiêm nhường bên ngoài đường biên gần cuối trận đấu.

Đôi công kịch tính, Jordan thảm bại vì bàn phản lưới nhà

(NLĐO) - Màn so tài ngang ngửa giữa Jordan và Áo trưa 17-6 diễn ra với nhiều tình huống kịch tính và chiến thắng 3-1 đã nghiêng về đội bóng của châu Âu.

Mbappe - từ thần đồng Bondy đến chân sút vĩ đại nhất “Les Bleus”

(NLĐO) - Với cú đúp vào lưới Senegal mới đây, Mbappe đã vượt qua Olivier Giroud và trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Les Bleus”.

Bồ Đào Nha World Cup 2026 Anh Croatia lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay lịch thi đấu world cup 2026 ngày 18-6
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo