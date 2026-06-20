Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (20-6) từ 2 giờ sáng tiếp tục sôi động với nhiều trận đấu đáng chú ý, trong đó tâm điểm là màn so tài giữa Mỹ và Úc ở khung giờ mở màn.

Cả hai đội đều giành chiến thắng ở lượt trận ra quân, vì vậy đội thắng trong cuộc đối đầu này sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, Mỹ được xếp cửa trên. Tuy nhiên, Úc hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn khi đang hưng phấn sau chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiếp đó, 5 giờ sáng, Scotland chạm trán Morocco. Đại diện châu Phi gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa Brazil ở trận ra quân và được đánh giá nhỉnh hơn Scotland. Dù vậy, Morocco vẫn cần thận trọng trước đối thủ đang rất quyết tâm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Sau đó, Brazil sẽ đối đầu Haiti với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại giải lúc 7 giờ 30. Xét về chất lượng đội hình và đẳng cấp, đại diện Nam Mỹ được đánh giá vượt trội và nhiều khả năng sẽ có trọn vẹn 3 điểm.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay trong cuộc chiến không được phép thất bại lúc 10 giờ. Cả hai đội đều trắng tay ở lượt trận đầu tiên và cần điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.