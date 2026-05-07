Liên đoàn Muay TP HCM hợp tác cùng bệnh viện phục hồi chức năng, nâng chuẩn chăm sóc VĐV

Liên đoàn Muay TP HCM đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM (PHCN-ĐTBNN TP HCM) nhằm nâng cao công tác chăm sóc y tế, phục hồi chấn thương và tối ưu hiệu suất tập luyện cho các võ sĩ trong ngày 7-5.

Buổi lễ có sự đồng hành của California Fitness & Yoga khi trung tâm này ra mắt California ProPhysio mô hình kết hợp giữa thể thao, tập luyện và y học thể thao được vận hành bởi đội ngũ Bệnh viện PHCN-ĐTBNN TP HCM.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện PHCN-ĐTBNN TP HCM cùng LĐ Muay TP HCM

Theo thỏa thuận hợp tác, các vận động viên và huấn luyện viên Muay TP HCM sẽ được theo dõi thể trạng định kỳ, tiếp cận các chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu, đồng thời nhận hỗ trợ y tế trong quá trình tập luyện và thi đấu.

LĐ Muay TP HCM cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bên mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ ở khía cạnh xã hội mà còn hỗ trợ trực tiếp cho VĐV và HLV trong quá trình thi đấu.

Việc phục hồi thể trạng sau thi đấu đóng vai trò quan trọng để bảo đảm sức khỏe và duy trì tính chuyên nghiệp cho VĐV. Việc được hỗ trợ y tế, phục hồi cho VĐV là rất cấp thiết, đồng thời kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ được nhân rộng đến nhiều bộ môn khác tại TP HCM. Việc đưa y khoa phục hồi vào môi trường thể thao chuyên nghiệp sẽ giúp các võ sĩ giảm thiểu nguy cơ chấn thương, phát hiện sớm các vấn đề cơ - xương - khớp và nâng cao hiệu quả tập luyện dài hạn.

Theo ông Phan Ngọc Huy, Chủ tịch LĐ Muay TP HCM, chia sẻ thêm về lễ ký kết này: "Sự hợp tác này bao gồm cả trong quá trình thi đấu: trước, trong và sau. Các sự kiện do liên đoàn tổ chức ở tại thành phố thì bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ xe cấp cứu, bác sĩ, y tá ở tại mỗi giải đấu.

Bên cạnh đó, họ sẽ cung cấp đội ngũ về chuyên viên để có thể là phục hồi trong và sau khi thi đấu. Nếu trong trường hợp mà không may xảy ra tai nạn trong quá trình thi đấu, bệnh viện sẽ tài trợ toàn bộ những chi phí phẫu thuật để cho một vận động viên yên tâm thi đấu và phục hồi".

Các VĐV tiêu biểu như Sophia Phương Anh, "Ốc tiêu" Huỳnh Hiếu cũng được trao tặng gói phục hồi chức năng thể thao tại buổi lễ ký kết

Việc ký kết giữa Liên đoàn Muay TP HCM và Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe thể thao tại Việt Nam, giúp vận động viên yên tâm tập luyện và thi đấu với nền tảng thể chất tốt hơn.