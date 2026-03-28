Tuyển U16 Việt Nam về nhì ở chung kết vòng sơ loại Davis Cup Junior A/O 2026

Sau gần một tuần thi đấu tại Colombo (Sri Lanka) từ ngày 21 đến 28-3, tuyển Davis Cup Junior Việt Nam đã giành ngôi á quân, và chính thức góp mặt ở vòng loại cuối khu vực châu Á - châu Đại Dương (Davis Cup Junior A/O Final Qualifying Events 2026).

Đáng chú ý, đội tuyển chỉ có HLV Trần Hoàng Anh Khoa cùng hai tay vợt Lê Tiến Anh và Lê Phú Gia tại giải. Dù lực lượng mỏng, bộ đôi trẻ vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, duy trì phong độ ấn tượng để tạo nên thành tích vượt mong đợi.

Ở trận đấu quyết định của giải chiều 28-3, dù thi đấu nỗ lực, tuyển Việt Nam để thua Malaysia 0-2, chấp nhận vị trí á quân. Dù vậy, đây vẫn là bước tiến rõ rệt so với năm trước, khi U16 Việt Nam từng lỡ cơ hội đi tiếp sau thất bại trước Pakistan.

Phú Gia (TP HCM) một trong hai thành viên của tuyển U16 Quần vợt Việt Nam dự giải đấu

Trước đó, ở bán kết, hai tay vợt đã đánh bại Turkmenistan 2-0. Lê Phú Gia thắng 6-3, 6-3 ở trận đơn 2, còn Lê Tiến Anh thắng 7-5, 6-4 ở trận đơn 1, đưa Việt Nam vào chung kết.

Tại tứ kết, Lê Tiến Anh thắng thuyết phục Ahmad Bahaa Sarouji (Saudi Arabia) 2-0 (6-1, 6-2), cân bằng tỉ số 1-1 trước khi cặp Tiến Anh/Phú Gia áp đảo ở nội dung đôi với chiến thắng 6-2, 6-1, giúp Việt Nam vượt qua đối thủ 2-1.

Với kết quả này, Lê Tiến Anh và Lê Phú Gia sẽ đại diện Việt Nam dự vòng loại cuối Davis Cup Junior 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 25-5 tại Kazakhstan.

Thành tích á quân không chỉ khẳng định tiềm năng của lứa vận động viên trẻ mà còn cho thấy tín hiệu tích cực trong công tác đào tạo quần vợt trẻ Việt Nam.