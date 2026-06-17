Liên minh Thương hiệu Sài Gòn kết nối 5 trụ cột

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Liên minh Thương hiệu Sài Gòn kết nối 5 trụ cột

Huy Lân

(NLĐO)- Liên minh Thương hiệu Sài Gòn ra đời, kết nối tri thức, thương mại, du lịch, phân phối và tài chính để phát triển hệ sinh thái bền vững.

Ngày 17-6, Trường ĐH Sài Gòn cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) chính thức ký kết hợp tác thành lập Liên minh Thương hiệu Sài Gòn (SAIGON LEAGUE).

Liên minh Thương hiệu Sài Gòn kết nối 5 trụ cột - Ảnh 1.

5 đơn vị ký hợp tác Liên minh Thương hiệu Sài Gòn

Đây là liên minh kinh tế - tri thức - dịch vụ được hình thành với mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực nội bộ, nâng cao giá trị thương hiệu và góp phần thúc đẩy kinh tế TPHCM phát triển trong giai đoạn mới.

Theo thỏa thuận hợp tác, mỗi đơn vị sẽ đảm nhận một vai trò nền tảng trong hệ sinh thái chung. Trường ĐH Sài Gòn đóng vai trò nền tảng tri thức và nguồn nhân lực, cung cấp tư duy quản trị, ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và đào tạo nhân sự chất lượng cao. Satra giữ vai trò nền tảng nguồn cung và bình ổn, tổ chức nguồn hàng, logistics và chuẩn hóa sản phẩm. Saigontourist Group đảm nhận nền tảng dịch vụ - trải nghiệm với các giá trị gia tăng về du lịch, lưu trú, ẩm thực, hội nghị và sự kiện. Saigon Co.op là nền tảng khách hàng và phân phối, trực tiếp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Trong khi đó, Saigonbank cung cấp nền tảng tài chính hệ sinh thái thông qua các giải pháp vốn, thanh toán và tín dụng cho toàn chuỗi.

Sự liên kết của 5 đơn vị đại diện 5 lĩnh vực khác biệt được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên để kiến tạo một hệ sinh thái bền vững, đồng thời nâng tầm giá trị thương hiệu Sài Gòn. Liên minh cũng hướng đến đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại lễ ký hợp tác, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho biết liên minh chiến lược này là sự hội tụ của 5 trụ cột quan trọng gồm tri thức và nguồn nhân lực; thương mại và chuỗi cung ứng; du lịch và dịch vụ; phân phối và khách hàng; tài chính và nguồn vốn.

Ông Quân tin tưởng rằng khi được kết nối một cách hữu cơ và khoa học, các nguồn lực cốt lõi không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho từng đơn vị mà còn góp phần hình thành một mô hình liên kết kinh tế mang bản sắc riêng của TPHCM.

Tin liên quan

Trao học bổng “Saigon Co.op-Chắp cánh tương lai”

Trao học bổng “Saigon Co.op-Chắp cánh tương lai”

150 suất học bổng Chắp cánh tài năng Việt 2010

Saigontourist Group xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại Thái Lan, Singapore và Philippines

Saigontourist Group phối hợp cùng Vietnam Airlines tham gia đồng tổ chức chuỗi chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ở 3 quốc gia khu vực Đông Nam Á

Hai ông lớn SATRA và FPT bắt tay hợp tác chiến lược

(NLĐO) - SATRA có thể đưa hàng trên Sendo.vn thuộc FPT trong khi một số đơn vị thành viên FPT có thể mở Satrafoods

hệ sinh thái Trường ĐH Sài Gòn giá trị thương hiệu kết nối tri thức Liên minh Thương hiệu Sài Gòn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo