Liên minh Thương hiệu Sài Gòn kết nối 5 trụ cột

Ngày 17-6, Trường ĐH Sài Gòn cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) chính thức ký kết hợp tác thành lập Liên minh Thương hiệu Sài Gòn (SAIGON LEAGUE).

5 đơn vị ký hợp tác Liên minh Thương hiệu Sài Gòn

Đây là liên minh kinh tế - tri thức - dịch vụ được hình thành với mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực nội bộ, nâng cao giá trị thương hiệu và góp phần thúc đẩy kinh tế TPHCM phát triển trong giai đoạn mới.

Theo thỏa thuận hợp tác, mỗi đơn vị sẽ đảm nhận một vai trò nền tảng trong hệ sinh thái chung. Trường ĐH Sài Gòn đóng vai trò nền tảng tri thức và nguồn nhân lực, cung cấp tư duy quản trị, ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và đào tạo nhân sự chất lượng cao. Satra giữ vai trò nền tảng nguồn cung và bình ổn, tổ chức nguồn hàng, logistics và chuẩn hóa sản phẩm. Saigontourist Group đảm nhận nền tảng dịch vụ - trải nghiệm với các giá trị gia tăng về du lịch, lưu trú, ẩm thực, hội nghị và sự kiện. Saigon Co.op là nền tảng khách hàng và phân phối, trực tiếp đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Trong khi đó, Saigonbank cung cấp nền tảng tài chính hệ sinh thái thông qua các giải pháp vốn, thanh toán và tín dụng cho toàn chuỗi.

Sự liên kết của 5 đơn vị đại diện 5 lĩnh vực khác biệt được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên để kiến tạo một hệ sinh thái bền vững, đồng thời nâng tầm giá trị thương hiệu Sài Gòn. Liên minh cũng hướng đến đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại lễ ký hợp tác, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho biết liên minh chiến lược này là sự hội tụ của 5 trụ cột quan trọng gồm tri thức và nguồn nhân lực; thương mại và chuỗi cung ứng; du lịch và dịch vụ; phân phối và khách hàng; tài chính và nguồn vốn.

Ông Quân tin tưởng rằng khi được kết nối một cách hữu cơ và khoa học, các nguồn lực cốt lõi không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho từng đơn vị mà còn góp phần hình thành một mô hình liên kết kinh tế mang bản sắc riêng của TPHCM.