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Pháp luật

Liên tục né kiểm tra, một thanh niên lên mạng "cà khịa" lực lượng chức năng và cái kết

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Nhiều lần né tránh công an, một thanh niên ở TPHCM bị phát hiện dương tính với ma túy đá, còn lên Facebook thách thức lực lượng chức năng.

Ngày 19-6, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Trí (25 tuổi, ngụ địa phương) sau khi phát hiện người này dương tính với ma túy đá. Đáng chú ý, trước đó Trí còn đăng nhiều nội dung trên Facebook cá nhân với thái độ thách thức lực lượng chức năng.

Thanh niên thách thức Công an và cái kết đau lòng tại TPHCM - Ảnh 1.

Hình ảnh bài đăng của Nguyễn Ngọc Trí trên mạng xã hội với nội dung thách thức công an. (Ảnh: Công an xã Phú Giáo)

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm địa bàn và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Ngọc Trí là người thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương, có biểu hiện liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Phú Giáo nhiều lần mời Trí đến làm việc để kiểm tra theo quy định nhưng người này không chấp hành, thường xuyên ở trong nhà để lẩn tránh. Gia đình Trí cũng chưa phối hợp tích cực với cơ quan chức năng trong việc quản lý, giáo dục và giám sát.

Thanh niên thách thức Công an và cái kết đau lòng tại TPHCM - Ảnh 2.

Công an xã Phú Giáo phát hiện Nguyễn Ngọc Trí dương tính với ma túy đá và đưa về trụ sở để xử lý. (Ảnh: Công an xã Phú Giáo)

Trong thời gian này, Trí sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều nội dung mang tính thách thức, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và lực lượng chức năng.

Trước diễn biến trên, Công an xã Phú Giáo đã tiến hành kiểm tra hành chính, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định. 

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Trí dương tính với ma túy đá.

Người này sau đó được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

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