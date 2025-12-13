Linh Tý – Bích Trâm trao tặng quà cho bà con nông dân tỉnh Lâm Đồng

NS Bích Trâm trao tặng quà cho bà con tại Tịnh xá Ngọc Đức

Ngày 13-12, tại tịnh xá Ngọc Đức, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, không khí se lạnh sau những ngày mưa bão dường như được sưởi ấm bằng một nghĩa cử lặng lẽ mà sâu sắc.

Vợ chồng nghệ sĩ Linh Tý – Bích Trâm đã phát tâm tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ đồng bào khó khăn sau bão lũ, san sẻ phần nào những mất mát mà thiên tai để lại.

Nghệ sĩ Linh Tý – Bích Trâm và đoàn từ thiện tại Tịnh xá Ngọc Đức

Không phô trương hình thức chương trình diễn ra trong sự chừng mực và chu đáo. Hơn 400 phần quà đã được trao tận tay bà con thông qua hình thức phát phiếu trong hai buổi: buổi sáng 200 phần, buổi chiều 200 phần, nhằm bảo đảm trật tự và để người dân lớn tuổi, neo đơn có thể nhận quà thuận tiện hơn.

Bên cạnh nhu yếu phẩm, mỗi hộ khó khăn còn được nhận thêm 100.000 đồng tiền mặt, với tổng số tiền mặt trao tặng lên đến 25 triệu đồng.

Nghệ sĩ Linh Tý – Bích Trâm và đoàn từ thiện tại Tịnh xá Ngọc Đức

Những phần quà không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia rất thật. Nghệ sĩ Bích Trâm tâm sự: "Trong bối cảnh sau bão lũ, khi nhiều gia đình còn chật vật khắc phục nhà cửa, hoa màu hư hại, sinh kế gián đoạn, thì từng phần quà mà chúng tôi mang đến với mong muốn giúp bà con có thêm gạo nấu bữa cơm, thêm ít chi phí lo toan những nhu cầu trước mắt. Hình ảnh sáng nay rất xúc động. Chúng tôi cảm kích trước tấm lòng của các ni sư Tịnh xá Ngọc Đức, đã hỗ trợ cho đoàn làm tốt công tác thiện nguyện".

Điều đáng trân trọng là cách vợ chồng nghệ sĩ Linh Tý – Bích Trâm chọn đứng ở vị trí của người đồng hành, chứ không phải người "ban phát".

Không phát biểu dài dòng, không tạo khoảng cách giữa nghệ sĩ và người dân, họ lặng lẽ đi từng bàn, trao từng phần quà, hỏi han sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện đời thường của bà con sau bão.

NS Bích Trâm tại Tịnh xá Ngọc Đức

Chính sự gần gũi ấy khiến buổi trao quà trở thành một cuộc gặp gỡ ấm áp, nơi nghệ sĩ và người dân cùng chung một nhịp cảm thông. Linh Tý và Bích Trâm vốn được biết đến là những nghệ sĩ gắn bó với sân khấu hài kịch, với nhiều vở diễn được công chúng yêu mến trên sân khấu Kịch Sài Gòn, kịch Quốc Thảo.

Ở hoạt động thiện nguyện này, họ cho thấy một khía cạnh khác của người nghệ sĩ: ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. Khi ánh đèn sân khấu tạm lùi lại, thì lòng nhân ái lại được đặt lên hàng đầu, như một phần tự nhiên của đời sống nghệ thuật chân chính.

Tại tịnh xá Ngọc Đức, nhiều người dân không giấu được xúc động. Những lời tri ân mộc mạc chính là thước đo rõ ràng nhất cho giá trị của chương trình không nằm ở con số, mà ở đúng lúc, đúng nơi và đúng tấm lòng.

"Giữa những khó khăn chồng chất sau thiên tai, chúng tôi mong bà con mau hồi phục để trở lại với đời sống cộng đồng tốt hơn. Tình cảm của bà con dành cho vợ chồng tôi sáng nay đã tiếp thêm động lực trên con đường nghệ thuật" – Nghệ sĩ Linh Tý chia sẻ.