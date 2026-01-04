HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Fulham - Liverpool: Hứa hẹn mưa bàn thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Fulham tiếp Liverpool trên sân Craven Cottage hứa hẹn cơn mưa bàn thắng khi 4 trận gần nhất giữa 2 đội ở Premier League có đến 20 bàn thắng được ghi.

Soi tỉ số trận Fulham – Liverpool: Mưa bàn thắng ở Craven Cottage - Ảnh 1.

Trung vệ Van Dijk (Liverpool) tranh bóng với tiến đạo Fulham

Fulham bước vào trận đụng độ Liverpool với phong độ khá tốt nhưng HLV Marco Silva phải đối phó với cơn khủng hoảng nhân lực khi thiếu vắng nhiều trụ cột: Bassey, Chukwueze và Iwobi đều đang làm nhiệm vụ quốc tế, trong khi Kenny Tete đang gặp vấn đề về thể lực sau khi dính chấn thương trong trận hòa 1-1 với Crystal Palace.

TIN LIÊN QUAN

Mặc dù vậy, Fulham vẫn thi đấu đầy cống hiến tại Craven Cottage, nơi các trận đấu của họ có trung bình 3,50 bàn thắng và họ ghi được 1,75 bàn mỗi trận. Điều đáng khích lệ cho đội chủ nhà là họ chưa từng không ghi được bàn trên sân nhà, và chỉ số ghi bàn kỳ vọng xG 1,65 trên sân nhà cho thấy khả năng tạo ra cơ hội của họ, ngay cả khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn.

Đoàn quân của Arne Slot hành quân đến Tây London vẫn thiếu vắng Mohamed Salah do tham dự AFCON 2025, và sự vắng mặt của anh đã được cảm nhận rõ ràng trong trận Liverpool hòa 0-0 tẻ nhạt với Leeds United ở vòng trước.

Tuy nhiên, Liverpool thể hiện phong độ cực kỳ ổn định trên sân khách, thu về trung bình 2,50 điểm/trận và thắng 75% số trận. Liverpool ghi trung bình 2,00 bàn thắng mỗi trận sân khách và sở hữu hàng phòng ngự vững chắc, chỉ để thủng lưới trung bình 1,00 bàn/trận.

Mặc dù số bàn thắng ghi được đã giảm đi khi thiếu Salah, Liverpool vẫn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn chất lượng (trung bình 1,92 xG) và vẫn đủ sức trừng phạt những sai sót trong phòng ngự.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Liverpool, khi họ thắng 58% trong 26 lần gặp nhau gần nhất, với 69% số trận có tổng số bàn thắng trên 1,5 bàn. Liverpool thắng 10, hòa 10 và thua chỉ 6 trận Premier League trên sân Fulham.

Tuy nhiên, Liverpool không giữ sạch mành lưới trong 10 chuyến viếng thăm Craven Cottage hứa hẹn trận đấu lần này mang đến nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Fulham - Liverpool 1-2

Đối đầu trực tiếp

06-4-2025

Fulham

Liverpool

3-2

14-12-2024

Liverpool

Fulham

2-2

21-4-2024

Fulham

Liverpool

1-3

03-12-2023

Liverpool

Fulham

4-3

03-5-2023

Liverpool

Fulham

1-0

06-8-2022

Fulham

Liverpool

2-2

07-3-2021

Liverpool

Fulham

0-1

13-12-2020

Fulham

Liverpool

1-1

17-3-2019

Fulham

Liverpool

1-2

11-11-2018

Liverpool

Fulham

2-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

04/1 22:00

[12] Fulham - Liverpool [4]

1.90

1/2 : 0

1.975

1.95

2 3/4

1.90

04/1 22:00

[12] Fulham - Liverpool [4]

1.925

1/2 : 0

1.95

1.95

2 3/4

1.925

04/1 22:00

[12] Fulham - Liverpool [4]

1.975

1/2 : 0

1.925

1.85

2 1/2

2.025

04/1 22:00

[12] Fulham - Liverpool [4]

2.00

1/2 : 0

1.90

1.85

2 1/2

2.025

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã xác định Liverpool chấp chủ nhà Fulham đến nửa trái, ăn 97, thua 90. Đến tối qua, thị trường vẫn nghiêng về đội khách nên Liverpool chấp nửa trái, ăn 95, thua 92. Xu thế đổ cửa trên vẫn tiếp tục khi đến trưa nay Liverpool ăn 9 và thua đủ. Dù sao, chọn cửa trên vẫn vui hơn trong trận đấu có nhiều bàn thắng.

Soi tỉ số trận Fulham – Liverpool: Mưa bàn thắng ở Craven Cottage - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Fulham – Liverpool: Mưa bàn thắng ở Craven Cottage - Ảnh 3.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc 0-0 ăn 13, còn 2-2 ăn đến 15. Nhưng nhận định chung của dư luận là Liverpool nhiều khả năng thắng với nhiều tỉ số được ưa chuộng. Nhiều nhất là tỉ số 0-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, 1-2 ăn 8, còn 0-2 ăn 9.2. Các tỉ số ủng hộ Fulham đều có vẻ rất "mạo hiểm" khi 1-0 ăn 12, 2-1 ăn 13 và 0-2 ăn đến 23.


Liverpool Fulham Soi tỉ số
