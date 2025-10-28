Liverpool nguy cơ "trắng tay" tại League Cup

Chưa bao giờ tinh thần của các cầu thủ Liverpool xuống thấp như hiện tại và họ không thể không e ngại cuộc đối đầu "may ít rủi nhiều" với Crystal Palace tại sân Anfield giữa tuần này. Từng là "miếng mồi ngon" của Liverpool trong quá khứ nhưng câu chuyện đã khác đi nhiều với Crystal Palace kể từ đầu năm 2025.

Crystal Palace (giữa) sẵn sàng gieo sầu cho Liverpool (Ảnh: EFL CUP)

Không chỉ cầm hòa đội bóng vừa lên ngôi vô địch Liverpool ở vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái, Palace sau đó đánh bại chính "The Kop" trong trận Community Shield (còn gọi là Siêu cúp Anh) hồi tháng 8. Hơn một tháng sau, một Liverpool đang hừng hực khí thế với 5 trận mở màn mùa giải Ngoại hạng mới toàn thắng đã bất ngờ gục ngã ở London, ngay trên sân của Palace.

Trận thua gây sốc ấy ghi nhận bước trượt dài của "đại gia" Liverpool, bao gồm 4 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh kèm kỷ lục đáng quên chuỗi 5 lần vấp ngã ở những chuyến làm khách tại London. "The Kop" có kịp gượng dậy ở mặt trận cúp giữa tuần này khi đối đầu với "khắc tinh" Palace hay không, thực sự là bài toán nan giải với thầy trò HLV Arne Slot.

Nỗi lo của Liverpool không phải không có cơ sở. Mohamed Salah vừa "nổ súng" trở lại ở trận đấu với Brentford cuối tuần rồi nhưng chẳng ai bảo đảm anh có thể tìm lại bản năng săn bàn khi "rớt" phong độ quá lâu. Xung quanh anh, các mũi tấn công như Hugo Ekitike, Alexander Isak, Florian Wirtz cũng chẳng khá hơn là bao trong khi các trụ cột hàng thủ như Van Dijk, Ibrahima Konate cũng không còn là chính mình suốt thời gian qua.

Liverpool sa sút, Crystal Palace cũng không có được trạng thái tốt nhất với 4 trận liên tiếp gần nhất toàn hòa và thua. Tuy vậy, với tâm thế "kẻ phá bĩnh", Palace hẳn biết cách vượt qua thử thách khi từng cầm hòa Chelsea, đánh bại Liverpool rồi Aston Villa trước khi thua với cách biệt tối thiểu dưới tay ứng viên vô địch Arsenal. Với lối chơi phòng ngự tập trung, chờ sai lầm của đối thủ để tung đòn quyết định, Palace được trông chờ sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích trước một Liverpool đang rệu rã.

Có thể chiếm đôi chút lợi thế nhờ được chơi trên sân nhà Anfield, thế nhưng vết hằn tâm lý chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến ý chí từng cầu thủ Liverpool. Thêm một lần sẩy chân lúc này, nhà vô địch Ngoại hạng sẽ trở thành khán giả ở mặt trận League Cup ngay sau vòng 4, điều chẳng ai mong muốn.



