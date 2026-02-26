Lộ diện các cặp đấu tại vòng 1/8 Champions League

Các sân vận động khắp châu Âu hôm 25 và 26-2 (giờ Hà Nội) đã diễn ra các cuộc tranh tài hấp dẫn trong khuôn khổ lượt về vòng play-off Champions League.

Kết quả đã xác định thêm 8 đội giành vé vào vòng 1/8 gồm Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray, PSG và Real Madrid.

Họ sẽ cùng 8 đội vào thẳng sau vòng bảng gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting và Man City để tạo nên vòng knock-out đáng chờ đợi.

Arsenal vào vòng 1/8 với thành tích toàn thắng 8 trận vòng bảng Champions League 2025-2026. Ảnh: AP

Bất ngờ lớn nhất thuộc về Bodo/Glimt khi đại diện Na Uy loại Á quân mùa trước Inter Milan với tổng tỉ số 5-2 sau 2 lượt trận, trở thành CLB Na Uy đầu tiên trong lịch sử vào vòng 1/8 Champions League.

Galatasaray là đội duy nhất tiến tới vòng 1/8 thông qua thi đấu hiệp phụ. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thắng Juventus 5-2 ở lượt đi nhưng thua 0-3 trong 90 phút lượt về.

Ở hiệp phụ, các bàn thắng của Victor Osimhen và Baris Yilmaz giúp Galatasaray thắng chung cuộc Juventus 7-5 để đi tiếp.

Galatasaray hạ Juventus để đi tiếp vào vòng 1/8 Champions League.

Atletico Madrid thẳng tiến sau khi thắng Club Brugge 4-1 ở lượt về, khép lại cặp đấu với tổng tỉ số 7-4.

Newcastle thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Qarabag với tổng tỉ số 9-3, trong đó thắng 6-1 ngay trên sân khách ở lượt đi.

Cặp đấu kịch tính khác diễn ra giữa Atalanta và Dortmund rạng sáng 26-2 (giờ Hà Nội). Sau khi thua 0-2 ở lượt đi, đại diện Ý thắng 4-1 ở lượt về, giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 4-3. Ngoài ra, những phút bù giờ trận lượt về này còn chứng kiến 3 thẻ đỏ cùng bàn quyết định của Lazar Samardzic trên chấm 11m.

PSG vượt qua Monaco với tổng tỉ số 5-4 trong cặp đấu nội bộ nước Pháp, còn Real Madrid đánh bại Benfica 3-1 để phục thù thất bại 2-4 ở vòng bảng.

Leverkusen gây ấn tượng khi là đội duy nhất không thủng lưới ở vòng play-off, hạ Olympiacos 2-0 sau 2 lượt trận.

Dựa trên thứ bậc ở vòng bảng và kết quả vòng play-off có khả năng Real Madrid hoặc Bodo/Glimt sẽ gặp Man City hoặc Sporting.

Các cặp đấu tiềm năng khác gồm PSG/Newcastle chạm trán Barcelona/Chelsea; Atletico Madrid/Galatasaray đối đầu Liverpool/Tottenham; Atalanta/Leverkusen gặp Arsenal/Bayern Munich.

Theo kế hoạch lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League diễn ra ngày 27-2. Các trận lượt đi diễn ra ngày 7 và 8-3, lượt về vào ngày 14 và 15-3.