Tình huống hiếm thấy trận Juventus bị loại điên rồ ở Champions League

Hình ảnh truyền hình cho thấy hậu vệ của chủ nhà Juventus sau đó trút giận bằng cú đá vào tường đường hầm trong lúc rời sân.

Sự cố diễn ra ở phút 48 khi Kelly có pha tranh chấp với tiền đạo Baris Yilmaz bên phía Galatasaray. Hậu vệ người Anh nhảy lên tranh bóng nhưng tiếp đất trúng gót chân phía sau của đối phương.

Lloyd Kelly tiếp đất không khéo léo đạp vào sau chân tiền đạo Baris Yilmaz của Galatasaray. Ảnh: TNT SPORTS

Lloyd Kelly vô cùng tức giận khi bị đuổi khỏi sân. Ảnh: Alamy

Kelly đá vào tường khi đi xuống đường hầm. Ảnh: Shutterstock Editorial

Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai với Kelly (sau khi anh đã nhận một thẻ vàng ở phút 25). Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Joao Pinheiro quyết định nâng mức phạt lên thẻ đỏ trực tiếp.

Vì vậy, việc anh đã nhận thẻ vàng trước đó không còn ý nghĩa và hậu vệ này buộc phải rời sân. Cầu thủ của Juventus phản ứng gay gắt với quyết định trước khi miễn cưỡng bước vào đường hầm.

Chưa nguôi giận, Kelly bất ngờ đá mạnh vào bức tường ở lối vào đường hầm, tạo nên hình ảnh gây sốc. Bình luận viên Don Hutchison của TNT Sports thốt lên: "Tôi chưa từng thấy điều đó trước đây".

Về diễn biến trận đấu, Juventus dẫn 1-0 nhờ quả phạt đền của tiền vệ Manuel Locatelli ở phút 37 trận lượt về, song đội bóng Ý vẫn gặp bất lợi lớn khi thua đại diện Thổ Nhĩ Kỳ 2-5 ở lượt đi.

Dù thi đấu thiếu người, Juventus vẫn chiến đấu kiên cường. Trung vệ Federico Gatti ghi bàn ở phút 70, rút ngắn tổng tỉ số xuống 4-5.

Đến phút 82, tiền vệ Weston McKennie ghi bàn gỡ hòa 5-5 sau hai lượt trận, đưa cặp đấu vào hiệp phụ.

Tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhưng do thiếu người nên lực bất tòng tâm, Juventus bị thủng lưới thêm 2 bàn nữa trong hiệp phụ.

Tiền đạo Victor Osimhen ghi bàn cho đội khách ở phút 105+1, trước khi Barış Alper Yılmaz ấn định tỉ số chung cuộc 7-5 cho Galatasaray.

Kết quả này đưa đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vào vòng 1/8 trong khi "Bà đầm già" bị loại đau đớn.

Chung cuộc Juventus bị loại với tổng tỉ số 7-5 sau 2 lượt trận ở play-off Champions League hôm 26-2.



