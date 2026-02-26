PSG thoát hiểm trước Monaco, lộ điểm yếu ở Champions League

Nhà đương kim vô địch đã vượt qua đối thủ trong nước AS Monaco để giành vé vào vòng 1/8 Champions League hôm 26-2.

Thẻ đỏ định mệnh

Tuy nhiên, đội khách đã khiến chủ nhà PSG gặp nhiều khó khăn với màn trình diễn ấn tượng trong hiệp một và họ đã vươn lên dẫn trước nhờ công của Maghnes Akliouche.

Đáng tiếc, tấm thẻ đỏ của Mamadou Coulibaly ở phút 58 đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Chơi hơn người, đội chủ sân Parc des Princes nhanh chóng dẫn ngược 2-1 sau các pha lập công đến từ Marquinhos và Khvicha Kvaratskhelia.

Tấm thẻ đỏ của Mamadou Coulibaly khiến Monaco phải trả giá trước PSG. Ảnh: AP

Điều này khiến bàn gỡ ở phút bù giờ của Jordan Teze chỉ mang tính danh dự, không đủ giúp Monaco lật ngược tình thế và PSG đi tiếp với tổng tỷ số 5-4 qua 2 lượt trận play-off.

PSG có lần thứ 14 liên tiếp góp mặt ở vòng 1/8 Champions League nhưng hành trình này của họ không thực sự thuyết phục khi 2 lần phải lội ngược dòng và đều được hưởng lợi từ những tấm thẻ đỏ của các đối thủ đồng hương.

Mùa trước, trên đường lên ngôi vô địch, đội bóng thủ đô nước Pháp cũng từng vượt qua một đại diện Ligue 1 là Brest ở vòng play-off.

Tiến vào vòng 16 đội mạnh nhất mùa này, PSG sẽ chạm trán Barcelona hoặc Chelsea.

Dưới đây là 3 điều rút ra khi PSG vượt qua Monaco để vào vòng 1/8 Champions League, theo Get Football.

Hàng thủ mong manh của PSG tại Champions League

Một vấn đề xuyên suốt mùa giải của PSG là không thể duy trì phong độ từng giúp họ chinh phục châu Âu mùa trước, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Monaco từng dẫn trước hai bàn ở lượt đi nhưng bị ngược dòng và kịch bản tương tự suýt lặp lại.

Ngay trong 10 phút đầu trận, Monaco đã tạo ra hai cơ hội rõ rệt trước hàng thủ thiếu chắc chắn của PSG.

Đội chủ nhà chơi thiếu gắn kết, dễ mất bóng và tỏ ra lúng túng khi phải chống đỡ các pha tấn công. Việc Maghnes Akliouche mở tỉ số và cân bằng tổng tỉ số ngay trước giờ nghỉ là điều không bất ngờ.

PSG bộc lộ điểm yếu nơi hàng thủ tại Champions League. Ảnh: AP

Giống trận lượt đi, PSG đã có màn ngược dòng nhưng HLV Luis Enrique chắc chắn đã phải lo lắng khi Monaco vẫn kịp ghi thêm bàn ở cuối trận.

Nếu muốn tiến sâu, PSG buộc khắc phục được hạn chế này, bởi họ sẽ phải đối mặt với những hàng công hiệu quả hơn nhiều so với Monaco. Ở thời điểm này, họ tỏ ra quá mong manh và điều đó có thể khiến họ trả giá trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Kỷ luật kém khiến Monaco trả giá tại Champions League

Hy vọng đi tiếp của Monaco gần như chấm dứt khi Coulibaly nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Thực tế, chỉ hai phút sau, Bradley Barcola đã tận dụng lợi thế để ghi bàn.

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba Monaco chạm trán PSG mùa này và trận nào họ cũng phải nhận thẻ đỏ. Không chỉ riêng các trận gặp PSG, đội bóng này đã nhận tổng cộng 9 thẻ đỏ từ đầu mùa, trong đó có 6 thẻ kể từ đầu năm 2026.

Sự thiếu kỷ luật đang trở thành vấn đề nghiêm trọng với Monaco và đã khiến họ trả giá đắt. Nếu muốn tiến xa tại Cup Quốc gia Pháp và trở lại nhóm dự cúp châu Âu, họ buộc phải cải thiện điểm yếu này.

Monaco đã quá thận trọng?

Các cầu thủ Monaco có thể sẽ phải tự hỏi liệu họ có nên chơi táo bạo hơn ở cuối trận. PSG đã thực sự lung lay sau bàn thắng ở phút 91 của Jordan Teze.

Thậm chí Wout Faes đã có cơ hội ngon ăn để đưa Monaco dẫn trước và cân bằng tổng tỉ số, nhưng lại dứt điểm không thành công.

Khoảnh khắc hy vọng muộn màng này khiến người ta đặt dấu hỏi về quyết định lùi sâu phòng ngự của Monaco trong phần lớn thời gian trận đấu.

Có lẽ họ nên mạo hiểm hơn sớm hơn để tìm kiếm kết quả. Dù vậy, đây vẫn là bài học đắt giá và là cơ hội bị bỏ lỡ đối với đội bóng xứ Công quốc.