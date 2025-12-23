Lộ diện chiến hạm "lớp Trump" trong "Hạm đội vàng" của hải quân Mỹ?

Chủ nhân Nhà Trắng hôm 22-12 (giờ Mỹ) đã công bố lớp tàu chiến mới của Mỹ có tên gọi "lớp Trump".

Phát biểu ở sự kiện diễn ra tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida – Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Lớp tàu chiến mới sẽ giúp duy trì ưu thế quân sự của Mỹ, hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu của Mỹ và răn đe kẻ thù của Mỹ trên toàn thế giới".

Đứng trước các bản mô phỏng hình ảnh các thiết giáp hạm "lớp Trump", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ trực tiếp tham gia tiến trình thiết kế.

Tổng thống Donald Trump công bố lớp tàu chiến mới của Mỹ mang tên ông tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida hôm 22-12. Ảnh: AP

CNN cho hay sự kiện này còn có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio góp mặt. Khi phát biểu, Tổng thống Donald Trump không trực tiếp sử dụng thuật ngữ chiến hạm "lớp Trump".

Các tàu "lớp Trump" sẽ là một phần của "Hạm đội vàng" mới mà chủ nhân Nhà Trắng đã chỉ đạo phát triển cho Hải quân Mỹ, nhằm đối phó hiệu quả hơn với Trung Quốc và các đối thủ khác, đồng thời đáp ứng sát hơn các tiêu chuẩn thẩm mỹ của ông Donald Trump.

"Hải quân Mỹ cùng với tôi sẽ dẫn dắt việc thiết kế các tàu chiến này, vì tôi rất coi trọng yếu tố thẩm mỹ" - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump tiết lộ tàu chiến "lớp Trump" sẽ được trang bị "pháo và tên lửa ở cấp độ cao nhất", vũ khí siêu vượt âm, pháo điện từ, tên lửa hành trình và "những hệ thống laser tinh vi nhất thế giới", đồng thời sẽ là những thiết giáp hạm lớn nhất từng được chế tạo.

Mỗi tàu sẽ có lượng giãn nước từ 30.000 đến 40.000 tấn và được đóng tại Mỹ. "Chúng sẽ được điều khiển rất nhiều bằng trí tuệ nhân tạo. Đây sẽ là những tàu chiến đầu tiên của lớp tàu hoàn toàn mới được sản xuất trong nhiều năm tới" - ông Donald Trump nói, song không giải thích chi tiết.

Hải quân Mỹ ban đầu dự định đóng 2 tàu thuộc "lớp Trump", sau đó nhanh chóng tiếp tục với 8 tàu khác. "Tổng cộng sẽ có 20 - 25 tàu và chúng sẽ trở thành soái hạm của hạm đội Hải quân Mỹ"- Tổng thống Donald Trump hứa hẹn, đồng thời cho hay ông cũng sẽ thúc đẩy việc nâng cấp các tàu sân bay của Mỹ trong khuôn khổ chương trình "Hạm đội Vàng".

Tổng thống Donald Trump trước đó từng phàn nàn về hình thức của một số tàu hải quân Mỹ: "Tôi không thích hình dáng một số con tàu mà Mỹ đang phát triển, nó thực sự trông rất xấu xí. Nên nhớ, tôi là người rất coi trọng thẩm mỹ".

Việc đặt tên một lớp tàu theo tên Tổng thống Donald Trump đồng nghĩa với khả năng tên ông sẽ được gắn cho một con tàu cụ thể trong tương lai.

Theo thông lệ, mỗi lớp tàu đại diện cho một thiết kế mới và thường được đặt theo tên của chiếc đầu tiên được đóng theo thiết kế đó. Nếu ông Donald Trump chính thức đặt tên lớp tàu theo tên mình và Hải quân Mỹ tuân theo thông lệ này, con tàu đầu tiên của lớp này sẽ mang tên USS Trump. Tuy nhiên, các áp phích tại sự kiện lại hiển thị tên con tàu là USS Defiant.