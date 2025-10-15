Lộ diện loại "vật thể ma" khoa học chưa từng biết

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PNAS, kính viễn vọng không gian James Webb đã tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nhất từ trước đến nay về một loại vật thể mới được gọi là "ngôi sao tối".

Các ngôi sao tối trông có vẻ giống sao, nhưng không sở hữu phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong lõi, vốn là nguồn sống của các ngôi sao bình thường.



Lõi của chúng chứa các hạt vật chất tối liên tục tương tác và tự hủy, là loại vật chất ma quái được cho là chiếm phần lớn khối lượng vũ trụ nhưng không ai nhìn thấy hay nắm bắt được.

Vật thể JADES-GS-z14-0 được cho là ngôi sao tối có tiềm năng nhất - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Theo tác giả chính - tiến sĩ Cosmin Ilie, nhà vật lý thiên văn từ Đại học Colgate (Mỹ), những ngôi sao tối loại này rất khổng lồ, với "cơ thể" giống như những đám mây siêu sáng sưng phồng, chủ yếu được tạo thành bởi hydro và heli.

Cấu tạo này vốn không cho phép một ngôi sao tồn tại lâu. Lẽ ra nó phải sụp đổ trong chốc lát, nhưng chính "trái tim" vật chất tối đã giúp chống lại sự sụp đổ này.

Khi nghiên cứu 4 trong số những vật thể xa nhất từng được quan sát bởi kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb, nhóm của tiến sĩ Ilie nhận thấy tất cả đều phù hợp với lời giải thích về sao tối.

Điều thú vị nhất là một trong những vật thể này cho thấy đặc điểm hấp thụ ánh sáng đặc biệt ở bước sóng 1.640 Angstrom.

Đây được coi là dấu hiệu chắc chắn của các ngôi sao tối, hình thành từ heli ion hóa đơn lẻ trong khí quyển của chúng.

Vật thể này mang tên JADES-GS-z14-0, là một trong những vật thể xa và cổ xưa nhất từng được nhân loại biết đến.

Nó thuộc về nhóm vật thể gọi là "những chấm đỏ nhỏ". Một số nghiên cứu khác cho rằng nó có thể là một thiên hà cổ đại, dù giả thuyết đó không chắc chắn vì thời điểm nó xuất hiện trong vũ trụ quá sớm so với thời gian mà các mô hình vũ trụ học cho là cần thiết để thiên hà đầu tiên ra đời.

Ánh sáng tạo nên hình ảnh JADES-GS-z14-0 mà chúng ta chiêm ngưỡng đã mất khoảng 13,4-13,5 tỉ năm để chạm được kính thiên văn của người Trái Đất, tức nó đã tồn tại khi vũ trụ mới chỉ 2% độ tuổi hiện tại.