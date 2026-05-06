Lao động

Mổ xẻ "cú hích" chính sách 2026 với thị trường lao động

G.Nam

(NLĐO) - Talkshow ngày 7-5 phân tích chính sách lao động 2026, công bố khảo sát mới, phân tích tiền lương, BHXH và cơ hội việc làm trong bối cảnh biến động

Lúc 9 giờ ngày mai, 7-5, Báo Người Lao Động phối hợp cùng nền tảng tuyển dụng Việc Làm Tốt tổ chức Talkshow "Chính sách mới 2026: Cú hích nào cho thị trường lao động?". Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của báo.

Khi hàng loạt chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực trong năm 2026, từ cải cách tiền lương đến điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), cùng với tác động ngày càng rõ của chuyển đổi số, một câu hỏi lớn được đặt ra: "Cú hích" này có thực sự đến được với người lao động và doanh nghiệp?

Mở đầu chương trình là phần công bố kết quả khảo sát thị trường lao động 2026 do Việc Làm Tốt thực hiện. Bộ dữ liệu mới này phản ánh trực tiếp tâm lý, kỳ vọng, xu hướng dịch chuyển việc làm cũng như nhu cầu tuyển dụng trong bối cảnh nhiều biến động. Những con số từ khảo sát được kỳ vọng sẽ phác họa rõ hơn bức tranh "cung – cầu" lao động, đồng thời là cơ sở để các chuyên gia phân tích mức độ tác động của chính sách.

Sáng 7-5: Mổ xẻ "cú hích" chính sách 2026 với thị trường lao động - Ảnh 1.

Xuyên suốt talkshow, ba nhóm vấn đề lớn sẽ được mổ xẻ thẳng thắn. 

Trước hết là câu chuyện tiền lương – mối quan tâm hàng đầu của người lao động. Các câu hỏi như tiền lương có thực sự tăng hay chỉ thay đổi cách tính?; quan trọng hơn, mức lương mới có đủ sức giữ chân người lao động trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt?... sẽ được phân tích và giải đáp.

Tiếp theo là chính sách BHXH, lĩnh vực đang được điều chỉnh theo hướng mở rộng quyền lợi và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa mục tiêu chính sách và lựa chọn của người lao động. "Chính sách đúng, nhưng người lao động có tin và sẵn sàng ở lại với hệ thống...?" - là nội dung quan trọng nữa được làm sáng tỏ. 

Phần cuối chương trình đi thẳng vào bức tranh thị trường việc làm với những nghịch lý kéo dài như "thiếu người – thừa người", cơ hội việc làm nghiêng về lao động có kỹ năng, trong khi nhóm lao động phổ thông, yếu thế vẫn gặp nhiều rào cản... 

Từ đó, các khách mời sẽ gợi mở những giải pháp thực tế cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp trong giai đoạn nhiều biến động.

Các khách mời tham dự talkshow gồm:

- Ông Trần Dũng Hà – Phó Giám đốc BHXH TP HCM.

- Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM.

- Ông Dương Việt Linh – Phó Giám đốc Việc Làm Tốt.

Với góc nhìn từ cơ quan quản lý, đơn vị kết nối việc làm và nền tảng dữ liệu thị trường, các chuyên gia sẽ cùng làm rõ mức độ lan tỏa của "cú hích" chính sách.

Đáng chú ý, chương trình dành thời lượng để khán giả đặt câu hỏi trực tiếp, xoay quanh các tình huống cụ thể như có nên rút BHXH một lần khi mất việc, có nên "nhảy việc" trong thời điểm hiện nay hay cách doanh nghiệp thích ứng trước áp lực chi phí lao động gia tăng.

Talkshow "Chính sách mới 2026: Cú hích nào cho thị trường lao động?" không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách mà còn cung cấp dữ liệu, góc nhìn thực tiễn, giúp người lao động và doanh nghiệp có thêm cơ sở để đưa ra quyết định trong một thị trường đang chuyển động mạnh.

Doanh nghiệp siết tuyển dụng, thị trường việc làm bước vào giai đoạn "khó tính"

(NLĐO) - Tuyển dụng "kén" hơn, lao động không còn dễ nhảy việc khi thị trường bước vào giai đoạn ổn định

(NLĐO) - Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng quý II-2026 của ManpowerGroup cho thấy 63% doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến tăng tuyển dụng trong 3 tháng tới

Thị trường lao động sau Tết không chỉ sôi động về số lượng vị trí tuyển dụng mà còn thay đổi trong cách doanh nghiệp chọn người

