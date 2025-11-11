HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Loạt dự án kết nối liên vùng của TP HCM sẽ trình phê duyệt quý IV

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP HCM vừa đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11.

Sở Xây dựng TP HCM vừa công bố báo cáo kết quả công tác tháng 10 và những nhiệm vụ trọng tâm dự kiến triển khai trong tháng 11.

Loạt dự án kết nối liên vùng của TP HCM sẽ trình phê duyệt quý IV - Ảnh 1.

TP HCM tháng 10 ghi nhận 203 vụ tai nạn giao thông, 86 người chết, 149 người bị thương, 24 điểm ùn tắc, trong đó 23 ở trung tâm TP, 1 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo báo cáo, trong tháng 10, trên địa bàn TP xảy ra 203 vụ tai nạn giao thông, khiến 86 người tử vong và 149 người bị thương. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định 24 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 23 điểm nằm ở trung tâm thành phố và 1 điểm tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong số này, 6 điểm giao thông có chuyển biến tích cực, 9 điểm có cải thiện nhưng tình hình vẫn phức tạp, 9 điểm chưa có chuyển biến.

Để cải thiện tình hình giao thông, Sở Xây dựng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11. 

Các hoạt động chính bao gồm ban hành kế hoạch chuyển đổi xanh trong vận tải và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP HCM về lộ trình, chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện hành khách công cộng sang xe buýt điện và sử dụng năng lượng xanh. 

Song song đó, thành phố cũng hoàn thiện giai đoạn 1 của Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông và thực hiện báo cáo chuyên đề phân vùng kiểm soát khí thải khu vực Cần Giờ và Côn Đảo, cùng hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt trạm sạc điện cho xe buýt điện.

Sở Xây dựng đồng thời tập trung lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho các dự án trọng điểm, có tính kết nối liên vùng như cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm, đường Liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, đảm bảo trình thẩm định và phê duyệt trong quý IV-2025. 

Việc hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi cho bốn dự án BOT trên đường hiện hữu cũng đang được đẩy nhanh để báo cáo UBND TP trình Hội đồng thẩm định.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tiếp tục thẩm định khoảng 25 dự án đầu tư, gồm hoàn thiện đường Mỹ Phước – Tân Vạn theo hình thức BOT, nâng cấp nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 50, xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố. Các dự án thuộc Vành đai 4 TP HCM cũng được thực hiện theo tiến độ Quốc hội thông qua, trong đó chú trọng thẩm định ranh chiếm dụng dự án.

Trong lĩnh vực vận tải công cộng, phương án giá vé xe buýt và vé liên thông sẽ được trình. Ngoài ra, thủ tục để đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo vào đầu tháng 12-2025, kết nối từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm đặc khu được hoàn tất.

    Thông báo