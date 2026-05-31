Sức khỏe

Loạt phòng khám bị xử phạt hơn 200 triệu đồng

D.Thu

(NLĐO) - 5 cơ sở khám chữa bệnh tại Hà Nội bị xử phạt, một số bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng do vi phạm điều kiện hoạt động, niêm yết giá và chuyên môn.

Sở Y tế Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính 5 cơ sở khám chữa bệnh với tổng số tiền 201 triệu đồng do vi phạm quy định về điều kiện hoạt động, niêm yết giá và hồ sơ khám chữa bệnh.

Loạt phòng khám ở Hà Nội bị xử phạt hơn 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Một phòng khám tại Hà Nội bị xử phạt và tước giấy phép hoạt động 3 tháng. Ảnh: Internet

Theo đó, từ ngày 23 đến 29-5, Sở Y tế đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Trong đó, một phòng khám chuyên khoa phụ sản bị phạt 163 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng.

Phòng khám Sản phụ khoa Nhật Việt tại 635 Kim Ngưu (phường Vĩnh Tuy) bị phạt 6 triệu đồng do biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh và ghi chép hồ sơ khám chữa bệnh chưa đầy đủ.

Công ty TNHH Dịch vụ Nha khoa Thiện Tâm An - Phòng khám Răng Hàm Mặt Nha khoa Thiện Tâm An tại tòa HH1A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) bị phạt 4 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh không đầy đủ.

Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Thỏ Ngọc Clinic tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Bát Tràng) bị xử phạt 20 triệu đồng do biển hiệu không đầy đủ thông tin, không niêm yết giá dịch vụ, không bảo đảm điều kiện hoạt động sau cấp phép và không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định. Cơ sở này đồng thời bị tước giấy phép hoạt động trong 3 tháng.

Sở Y tế Hà Nội cũng xử phạt hộ kinh doanh Lê Thị Mai Phương tại 121-123 Cầu Diễn (phường Xuân Phương) 8 triệu đồng do không bảo đảm điều kiện hoạt động sau cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; ghi chép hồ sơ chưa đầy đủ và biển hiệu chưa đúng quy định. Cơ sở cũng bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng.

Mức xử phạt cao nhất đối với về Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc Vinh - Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản Vuông Tròn tại khu đô thị Vinhomes Smart City (phường Tây Mỗ).

Cơ sở này bị xử phạt 163 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không thực hiện ủy quyền theo quy định; bán thuốc cho người bệnh; biển hiệu không đầy đủ thông tin; cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép và ghi chép hồ sơ khám chữa bệnh chưa đầy đủ.

Ngoài ra, phòng khám còn bị phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 3 tháng; một bác sĩ bị tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 6 tháng theo quy định tại Nghị định 68/2025/NĐ-CP.

Theo Sở Y tế Hà Nội, các vi phạm chủ yếu trong đợt kiểm tra liên quan điều kiện hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh, niêm yết giá dịch vụ, quản lý hồ sơ và thực hiện đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Loạt doanh nghiệp dược bị xử phạt, mức cao nhất 310 triệu đồng

(NLĐO) - Hàng loạt doanh nghiệp dược bị xử phạt do vi phạm lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong đó mức phạt cao nhất là 310 triệu đồng.

TPHCM: Hàng loạt cơ sở y tế bị xử phạt

(NLĐO) - Nhiều cá nhân, phòng khám, cơ sở thẩm mỹ bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh và dược phẩm

Bệnh viện Phổi Bình Thuận nêu lý do xin miễn xử phạt sai sót đấu thầu thời điểm COVID-19

(NLĐO) - Bệnh viện Phổi Bình Thuận giải trình vi phạm thủ tục đấu thầu vật tư chống dịch và đề nghị miễn xử phạt do xảy ra trong bối cảnh khẩn cấp

