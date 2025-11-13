HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lối đi đặc biệt của nhà sản xuất phim "Cục vàng của ngoại" Nguyễn Ngọc Thạch

Thùy Trang

(NLĐO) - Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch được đánh giá thành công rực rỡ với bộ phim "Cục vàng của ngoại" mà anh vừa là biên kịch, vừa là nhà sản xuất.

Lối rẽ của Nguyễn Ngọc Thạch

Lối đi đặc biệt của nhà sản xuất phim "Cục vàng của ngoại" Nguyễn Ngọc Thạch - Ảnh 1.

Bộ phim Cục vàng của Ngoại đã cán mốc 80 tỉ đồng

Nguyễn Ngọc Thạch được biết đến là một trong những cây viết về thân phận của những thân phận người phụ nữ trong xã hội hiện đại và "Cục vàng của ngoại" mà Thạch vừa là biên kịch, nhà sản xuất đã khẳng định tài năng của anh.

Anh chia sẻ: "Nếu như trước đây, công việc của một người viết sách là kể những câu chuyện đầy tính nữ về những người mình nhìn thấy trong cuộc sống, thì tới giờ khi thành một người làm phim, mình thực hiện việc đó cùng với đạo diễn, biến những ý tưởng, những câu chuyện đó thành một bộ phim hoàn chỉnh.

Đây có thể là bước đầu tiên của công việc làm sản xuất và biên kịch điện ảnh của bản thân mình, trong tương lai, nếu có điều kiện để tiếp tục làm phim, mình nghĩ mình vẫn sẽ chọn những câu chuyện mang nhiều tính nữ để kể, vì đó là đề tài luôn dễ đồng cảm với rất nhiều khán giả và là thế mạnh của mình".

Đã từng là nhà văn, rồi làm biên kịch, rồi làm truyền thông cho các dự án điện ảnh… tuy nhiên vai trò nhà sản xuất là điều mà Thạch chưa bao giờ chia sẻ.

Nói về quyết định rẽ hướng này, anh nói: "Những gì mình làm tới giờ, xét về tổng thể chỉ là mở rộng thêm sự học hỏi và kiến thức của bản thân trong lĩnh vực điện ảnh và nhà sản xuất là đích đến mà mình muốn hướng tới trong giai đoạn này.

Mình đi từ một người viết đánh giá phim, viết báo về phim, làm truyền thông cho phim, viết kịch bản phim thì bước tiếp theo mình muốn học là làm nhà sản xuất phim. Công việc sản xuất phim mang tới cho mình một chân trời mới để học hỏi, đặc biệt là trong việc phải cân bằng giữa sự sáng tạo và những con số".

Nguyễn Ngọc Thạch và lợi thế của nhà văn làm nhà sản xuất

Lối đi đặc biệt của nhà sản xuất phim "Cục vàng của ngoại" Nguyễn Ngọc Thạch - Ảnh 2.

Nhà sản xuất "Cục vàng của ngoại" Nguyễn Ngọc Thạch

Theo Thạch, lợi thế của anh là có thể tự viết hay chỉnh sửa kịch bản và thẩm định những kịch bản hay câu chuyện gởi về, qua đó xác định tính khả thi hay tiềm năng thương mại của kịch bản. "Tôi hay nói với các biên kịch hay đạo diễn là hãy tóm tắt cả câu chuyện phim của bạn trong một câu thật hấp dẫn, khiến cho khán giả muốn coi bộ phim này" - Nguyễn Ngọc Thạch bày tỏ.

Lối đi đặc biệt của nhà sản xuất phim "Cục vàng của ngoại" Nguyễn Ngọc Thạch - Ảnh 3.

Nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch và đạo diễn Khương Ngọc

Doanh thu hiện nay của "Cục vàng của ngoại" - vẫn đang chiếu tại rạp - đang gần cột mốc 80 tỉ, Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ: "Đối với một nhà sản xuất đầu tay thì đây là con số hơn cả sự hài lòng. Thật sự trong những ngày công chiếu "Cục vàng của ngoại" là những ngày bão lũ xảy ra trên khắp đất nước, vì vậy việc lựa chọn đến rạp để coi bộ phim và tạo nên doanh thu này là sự ủng hộ và tình cảm vô cùng lớn mà đoàn phim xin được ghi nhớ và cảm ơn vô cùng".

"Khi nhìn nhận một dự án thương mại thuần túy thì "Cục vàng của ngoại" đã đạt được mức huề vốn và đã có lợi nhuận với doanh thu trên, điều này giúp cho bản thân tôi cùng toàn thể anh em có thể suy nghĩ đến việc sẽ thực hiện dự án sau đó.

Còn nếu nhìn "Cục vàng của ngoại" là một đứa con tinh thần của mình, thì rõ ràng đứa con này đã được đón nhận và yêu thương bởi rất nhiều khán giả, thể hiện qua những cái ôm, những câu trả lời còn nghẹn trong nước mắt khi đoàn phim gặp gỡ giao lưu.

Và ở vai trò một nhà sản xuất, một dự án có thể mang đến lợi nhuận, mang đến tình cảm của khán giả và được giới chuyên môn đánh giá tốt, là một sứ mệnh được hoàn thành trọn vẹn" -Nguyễn Ngọc Thạch bày tỏ.

