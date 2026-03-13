Lòng tham của người hàng xóm ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng ngày 13-3 cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Hải (áo đen). Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo điều tra ban đầu, trước đây, gia đình ông L.C.N (trú TPHCM) và gia đình Nguyễn Văn Hải từng sinh sống cùng xóm tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên nên có mối quan hệ thân thiết từ lâu.

Năm 2023, trong một lần ông N. về quê thăm gia đình, hai bên đã bàn bạc góp vốn cùng mua một thửa đất và căn nhà gắn liền với đất tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) để đầu tư.

Do tin tưởng nhau nên hai bên thỏa thuận để Nguyễn Văn Hải đứng tên chủ sở hữu trên giấy tờ nhà đất.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do cần tiền trả nợ cá nhân, Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với số tiền hơn 1,42 tỉ đồng mà không thông báo cho ông N. biết.

Sau khi chuyển nhượng, Hải đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ cá nhân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người góp vốn. Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.