Lực lượng Công an nhân dân tiến lên hiện đại

Bộ Công an ngày 26-12 đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và tổng kết 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Dấu mốc quan trọng

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - nhấn mạnh hội nghị lần này là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực "tăng tốc" để về đích, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá năm 2024, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự đồng hành tích cực của MTTQ, đoàn thể xã hội; sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng CAND đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định khẩu hiệu của toàn lực lượng CAND năm 2025 là: "Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề ra 10 nhiệm vụ công tác lớn, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra năm 2025.

Lá cờ tiên phong, dẫn dắt

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lực lượng CAND đã gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất, nguy hiểm nhất; thể hiện được bản lĩnh kiên định, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, làm việc quên mình "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; trở thành "lá cờ tiên phong, dẫn dắt" trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số quốc gia...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và tổng kết 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Thủ tướng đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, đề ra những chiến lược, giải pháp, quyết sách lớn về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần quyết định thắng lợi của đất nước trong tương lai.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là Quân đội nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đảng bộ Công an Trung ương phải là Đảng bộ tiêu biểu vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để tạo ra sức mạnh tổng lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kết quả cao hơn năm 2024.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý lực lượng CAND cần chủ động phân tích, đánh giá, dự báo đúng, trúng tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp chiến lược, hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách pháp luật quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Làm tốt hơn nữa việc phòng ngừa và thường xuyên, liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tạo ra môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Trong đó, tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, phù hợp. Tập trung bứt phá, tăng tốc, huy động mọi nguồn lực, có giải pháp đột phá để đưa 6 lực lượng công an tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 và CAND tiến lên hiện đại vào năm 2030.

