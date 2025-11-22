HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Phim điện ảnh Việt - Nhật "Công nữ Ngọc Hoa" tìm diễn viên chính

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO) - Dự án phim lấy cảm hứng trên câu chuyện có thật tái hiện hình ảnh một nhân vật biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ngày 22-11, Mowo Film và Galaxy Studio công bố dự án điện ảnh hợp tác Việt - Nhật "Công nữ Ngọc Hoa".

Phim điện ảnh "Công nữ Ngọc Hoa" tái hiện mối lương duyên đẹp

Công nữ Ngọc Hoa lấy bối cảnh thế kỷ XVII, giai đoạn giao thương rực rỡ của các Châu ấn thuyền (Shuinsen, loại thuyền buồm thương mại của Nhật Bản). Các Châu ấn thuyền này đi tới các cảng Đông Nam Á, trong đó có Hội An. Từ đây, nhiều thương nhân Nhật Bản đã đến Hội An giao thương, đặt nền móng cho mối bang giao giữa hai nước.

Một bộ phim điện ảnh Việt – Nhật sắp ra mắt - Ảnh 1.

Hình ảnh đầu tiên về bộ phim Việt - Nhật "Công nữ Ngọc Hoa"

Trên nền bối cảnh đó, phim tái hiện mối lương duyên giữa công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Một bộ phim điện ảnh Việt – Nhật sắp ra mắt - Ảnh 2.

Nhà sản xuất, đạo diễn chia sẻ về dự án phim "Công nữ Ngọc Hoa"

Theo tư liệu lịch sử, Ngọc Hoa (tên Nhật thường gọi Anio) là công nữ thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1570 - 1635). Bà được biết đến vì cuộc hôn nhân đặc biệt với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. Cả hai trở thành biểu tượng giao lưu văn hóa Việt - Nhật thời thế kỷ XVII.

Phim Công nữ Ngọc Hoa và những tình tiết được khai thác theo ngôn ngữ điện ảnh

Được khán giả biết đến với dòng phim tình cảm lãng mạn, thanh xuân vườn trường, Luk Vân, đạo diễn của phim thừa nhận, cô gặp nhiều áp lực khi làm phim về lịch sử.

"Cái khó của phim không chỉ nằm ở việc tái dựng lại bối cảnh lịch sử thế kỷ XVII mà còn ở việc truyền tải câu chuyện tình yêu vượt biên giới, vượt khác biệt văn hóa nhưng vẫn đảm bảo tính chân thực" - cô nói.

Một bộ phim điện ảnh Việt – Nhật sắp ra mắt - Ảnh 3.

Nữ đạo diễn Luk Vân chia sẻ về bộ phim

Nữ đạo diễn cũng cho biết, do bộ phim có yếu tố lịch sử nên tính chính xác được đặt lên hàng đầu. Cô đã và đang làm việc cùng một số nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa của cả hai nước để tìm hiểu về bối cảnh, văn hóa, trang phục.

Tuy nhiên, Luk Vân cũng cho rằng, đây không phải là bộ phim thuần về lịch sử, cô chỉ lấy cảm hứng từ sự kiện có thật. Do đó sẽ có những tình tiết được khai thác theo ngôn ngữ điện ảnh để phù hợp với khán giả hiện đại.

Một bộ phim điện ảnh Việt – Nhật sắp ra mắt - Ảnh 4.

Ngoài câu chuyện về tình yêu, phim cũng sẽ khai thác yếu tố văn hóa, ẩm thực của hai nước

Phim sẽ được ghi hình ở cả Việt Nam và Nhật Bản, cụ thể là Hội An, Huế và Nagasaki. Trong đó, Hội An là nơi gặp gỡ đầu tiên của Ngọc Hoa và doanh nhân Sotaro, còn Nagasaki là quê nhà của Sotaro, nơi Ngọc Hoa về làm dâu.

Casting vai "Công nữ Ngọc Hoa"

Nhân vật nữ chính Công nữ Ngọc Hoa mở casting diện rộng để tìm kiếm diễn viên phù hợp và cả một số vai quan trọng trong phim. Dự án có sự tham gia của các đối tác quốc tế như Viet Japan Partner, tương đồng với xu hướng hợp tác quốc tế sâu rộng trong phát triển công nghiệp văn hóa mà các doanh nghiệp như đang tiên phong.

Công nữ Ngọc Hoa là cách kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, góp phần định vị thương hiệu quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.


