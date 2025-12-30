"Men đời" của nhạc sĩ, diễn viên Nhật Minh

Diễn viên, nhạc sĩ Nhật Minh nhớ Thẩm Thúy Hằng, Lý Huỳnh

.Phóng viên: Ở tuổi U90 với vài thập kỷ theo nghệ thuật, từ diễn xuất đến viết nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên, nghệ sĩ Nhật Minh mới có liveshow. Ông phải đợi khá lâu để có chương trình này nhỉ?

-Nhạc sĩ- diễn viên Nhật Minh: Ngày trước, tôi còn làm trưởng đoàn của Hội ca nhạc sĩ, diễn viên miền Nam chuyên đi biểu diễn phục vụ bà con nữa. Tôi nhớ lúc đó, diễn viên Thẩm Thúy Hằng nói rằng: "Tôi biết chắc ông Nhật Minh sẽ làm tốt vai trò trưởng đoàn. Ông ấy làm trưởng đoàn thì tôi sẽ tham gia hội". Ý kiến đó được mọi người hưởng ứng dữ lắm nên lúc đó, ngoài làm chuyên môn, tôi kiêm luôn bầu sô. Rong ruổi khắp nơi, mệt nhưng vui lắm.

Làm nghệ sĩ lại có thâm niên tổ chức chương trình, hơn ai hết, tôi khát khao có một chương trình riêng của chính mình. Nhất là khi, nhạc của tôi, được cả danh ca thể hiện, trong đó có bà Thái Thanh.

Lúc đầu, bà ấy không chịu hát bài "Bóng tình yêu" vì không biết ông Nhật Minh là nhạc sĩ nào nhưng ông Bảo Thu, bạn tôi nói "bà Thanh cứ mang bài hát về cho nhạc sĩ Phạm Duy xem, ông ấy sẽ góp ý xem bà Thanh có nên hát không".

Chỉ một ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ ông Bảo Thu cho hay "ông Phạm Duy thích lắm, và bà Thái Thanh sẽ hát ca khúc của mình". Lúc đấy tôi vui lắm vì cả Phạm Duy lẫn Thái Thanh đều là người mà tôi ái mộ trong nghề.

Kể câu chuyện này để khẳng định rằng tôi cũng mong mỏi có một liveshow của riêng mình, để âm nhạc của mình được vang lên nhiều hơn, lan tỏa rộng hơn. Nhưng, hồi đó, tôi thuần làm nghệ thuật, thu nhập ba cọc ba đồng. Tôi không có tiền để làm liveshow.

.Ngày xưa, làm nghệ thuật, có thu nhập cao không, thưa ông ?

-Làm nghệ thuật mà có khiếu làm kinh tế nữa thì chắc sẽ ổn. Còn tôi, tôi sống chết với đam mê nghệ thuật của mình, tôi lại không có khiếu làm kinh tế nên cuộc sống cũng bình thường. May nhờ có bà xã ở bên, bà ấy làm hậu phương vững chắc nên tôi lại càng không có ý niệm gì về làm kinh tế cả. Tôi cứ làm nghề mấy mươi năm cho đến khi nghỉ hưu và giờ ăn lương hưu nhà nước thôi.

Nguyện vọng của nhạc sĩ, diễn viên Nhật Minh

Ở tuổi U90, nhạc sĩ diễn viên Nhật Minh vẫn đam mê nghệ thuật, ông không còn đi diễn vì gia đình không cho nhưng vẫn viết nhạc mỗi ngày

.Lần đầu tiên có một liveshow, ông mong chân dung nghệ thuật của mình được khắc họa thế nào?

-Nếu vài chục năm trước, có lẽ tôi sẽ mong nhiều thứ nhưng giờ, ở cái tuổi này, tôi thấy, mọi thứ càng đơn giản càng tốt. Tôi không còn mong mình sẽ được khắc họa thế nào nữa mà chỉ mong, ca khúc của mình được vang lên đâu đó để phục vụ khán giả thôi.

.Nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình, điều gì với ông được xem là thành tựu giá trị nhất?

-Là tôi được theo đuổi đam mê của mình và có những người bạn "chất lượng". Tôi lấy được bà xã của mình là nhờ ông bạn thân Lý Huỳnh mai mối. Tôi được làm việc cùng với những cây đa cây đề của làng nghệ thuật như Trịnh Công Sơn, Bắc Sơn, Mạc Thế Nhân, Lâm Hoàng, Thanh Sơn, Bảo Thu, Châu Kỳ… và cô bạn thân Thẩm Thúy Hằng.

Diễn viên, nhạc sĩ Nhật Minh thời trẻ

.Điều mà ông hối tiếc nhất là gì, tính đến thời điểm này?

-Mỗi thứ 7 hàng tuần, tôi và nhóm bạn thân của mình sẽ gặp nhau ở Hội nhạc sĩ. Chúng tôi ngồi trò truyện, kể chuyện xưa và cả bàn thời sự của thời này. Ký ức ở đó, kỷ niệm ở đó, tiếng cười ở đó…

Nhưng giờ thì hết rồi, những người bạn của tôi lần lượt ra đi. Còn có hai ông bạn thì đều yếu hết cả. Cuộc đời vốn dĩ vô thường và cũng chẳng dài, mình phải chấp nhận sinh lão bệnh tử. Nhưng đôi lúc tham lam vẫn muốn được gặp họ nhiều hơn.

Những người bạn cũ của ông

Ở tuổi U90, nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà thơ Nhật Minh bất ngờ tổ chức liveshow đầu tiên mang tên "Men đời", diễn ra tại sân khấu trường Đại học Hồng Bàng, TP HCM vào tối 31-1-2026. Đêm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ ngôi sao làng nhạc Việt như: Danh ca Ngọc Sơn, nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh, ca sĩ Long Nhật, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Vũ, Phan Đinh Tùng, Quốc Đại, Hiền Thục, Myra Trần, Lưu Ánh Loan, Hoàng Trang, Diệp Linh… Chương trình được đạo diễn bởi Quốc Thuận, MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò người dẫn chuyện xuyên suốt liveshow này. Toàn bộ doanh thu của đêm nhạc sẽ được gia đình nhạc sĩ Nhật Minh dùng để tri ân quê hương Núi Thành, Quảng Nam. "Mong muốn của gia đình là sẽ xây trường học ở Núi Thành nhưng sau trận bão lũ vừa qua thì gia đình sẽ linh hoạt, tùy vào nhu cầu của địa phương để đáp ứng", nhạc sĩ Nhật Minh bày tỏ. Khán giả có thể mua vé tại địa chỉ https://mendoi.nhatminh.studio.



