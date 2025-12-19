Nhà mạng đầu tiên triển khai 12 điểm giao dịch không giấy tại TPHCM

Ngày 19-12, VNPT TPHCM chính thức triển khai mô hình chuỗi điểm giao dịch số không giấy tờ tại số 270B Lý Thường Kiệt (TPHCM).

Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng trải nghiệm dịch vụ hiện đại, thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ.

Đại diện VNPT cho biết với mô hình này, khách hàng có thể đặt lịch giao dịch trực tuyến trên ứng dụng MyVNPT, khi đến điểm giao dịch chỉ cần quét mã QR để lấy số ưu tiên và được phục vụ nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Hệ thống cũng tự động sàng lọc các yêu cầu có thể tự thực hiện trên môi trường số, hướng dẫn khách hàng xử lý ngay trên ứng dụng.

Một điểm nổi bật của mô hình mới là việc số hóa hoàn toàn hồ sơ và quy trình giao dịch. Các biểu mẫu điện tử được hệ thống tự động trích xuất thông tin khách hàng, khách chỉ cần kiểm tra, chụp giấy tờ cần thiết và ký xác nhận trực tiếp trên thiết bị điện tử tại quầy.

Toàn bộ hồ sơ giao dịch được lưu trữ tập trung 100% trên hệ thống quản lý khách hàng, thay thế hoàn toàn việc lưu trữ giấy tờ truyền thống.

Cùng với đó, hình thức thanh toán không tiền mặt được áp dụng đồng bộ. Hệ thống hiển thị mã QR thanh toán, khách hàng quét mã và giao dịch được ghi nhận thành công ngay lập tức, đồng thời tự động đối soát và gạch nợ trên hệ thống.

Việc không sử dụng tiền mặt giúp giao dịch nhanh gọn, an toàn và minh bạch trong công tác quản lý.

Thay vì ký trên giấy, khách hàng thực hiện ký trực tiếp trên thiết bị điện tử

"Mô hình điểm giao dịch không giấy tờ phục vụ đầy đủ các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin như di động VinaPhone, internet băng rộng VNPT, truyền hình MyTV, cùng các giải pháp số như chữ ký số SmartCA, nền tảng OneSME dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa..."- đại diện VNPT nói.

Hiện mô hình điểm giao dịch không giấy tờ đã được Tập đoàn VNPT triển khai tại 12 cửa hàng và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới tại TPHCM cũng như trên toàn quốc.

Theo VNPT, song song với điểm giao dịch số không giấy tờ, hệ thống cửa hàng và điểm giao dịch truyền thống vẫn được duy trì nhằm phục vụ nhóm khách hàng chưa quen thao tác trên các nền tảng số hoặc cần hỗ trợ trực tiếp.

