Nhà mạng đầu tiên triển khai 12 điểm giao dịch không giấy tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Nhà mạng đầu tiên triển khai 12 điểm giao dịch không giấy tại TPHCM

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Người dân có thể đặt lịch giao dịch trên MyVNPT, khi đến cửa hàng chỉ cần quét mã QR để lấy số ưu tiên, giảm thời gian chờ đợi.

Ngày 19-12, VNPT TPHCM chính thức triển khai mô hình chuỗi điểm giao dịch số không giấy tờ tại số 270B Lý Thường Kiệt (TPHCM).

Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng trải nghiệm dịch vụ hiện đại, thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ.

Đại diện VNPT cho biết với mô hình này, khách hàng có thể đặt lịch giao dịch trực tuyến trên ứng dụng MyVNPT, khi đến điểm giao dịch chỉ cần quét mã QR để lấy số ưu tiên và được phục vụ nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Hệ thống cũng tự động sàng lọc các yêu cầu có thể tự thực hiện trên môi trường số, hướng dẫn khách hàng xử lý ngay trên ứng dụng.

Một điểm nổi bật của mô hình mới là việc số hóa hoàn toàn hồ sơ và quy trình giao dịch. Các biểu mẫu điện tử được hệ thống tự động trích xuất thông tin khách hàng, khách chỉ cần kiểm tra, chụp giấy tờ cần thiết và ký xác nhận trực tiếp trên thiết bị điện tử tại quầy.

Toàn bộ hồ sơ giao dịch được lưu trữ tập trung 100% trên hệ thống quản lý khách hàng, thay thế hoàn toàn việc lưu trữ giấy tờ truyền thống.

Cùng với đó, hình thức thanh toán không tiền mặt được áp dụng đồng bộ. Hệ thống hiển thị mã QR thanh toán, khách hàng quét mã và giao dịch được ghi nhận thành công ngay lập tức, đồng thời tự động đối soát và gạch nợ trên hệ thống.

Việc không sử dụng tiền mặt giúp giao dịch nhanh gọn, an toàn và minh bạch trong công tác quản lý.

Nhà mạng đầu tiên triển khai 12 điểm giao dịch không giấy tờ tại TP HCM - Ảnh 1.

Thay vì ký trên giấy, khách hàng thực hiện ký trực tiếp trên thiết bị điện tử

"Mô hình điểm giao dịch không giấy tờ phục vụ đầy đủ các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin như di động VinaPhone, internet băng rộng VNPT, truyền hình MyTV, cùng các giải pháp số như chữ ký số SmartCA, nền tảng OneSME dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa..."- đại diện VNPT nói.

Hiện mô hình điểm giao dịch không giấy tờ đã được Tập đoàn VNPT triển khai tại 12 cửa hàng và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới tại TPHCM cũng như trên toàn quốc.

Theo VNPT, song song với điểm giao dịch số không giấy tờ, hệ thống cửa hàng và điểm giao dịch truyền thống vẫn được duy trì nhằm phục vụ nhóm khách hàng chưa quen thao tác trên các nền tảng số hoặc cần hỗ trợ trực tiếp.

Chị Minh Thi (ngụ TPHCM) chia sẻ trải nghiệm tại điểm giao dịch không giấy tờ của VNPT


Nhà mạng đầu tiên triển khai 12 điểm giao dịch không giấy tờ tại TP HCM - Ảnh 2.

Danh sách 12 điểm giao dịch không giấy tờ của VNPT

Tin liên quan

Tập đoàn VNPT ra mắt Công ty VNPT AI

Tập đoàn VNPT ra mắt Công ty VNPT AI

(NLĐO) - Công ty VNPT AI vừa được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông - VNPT ra mắt, quy tụ hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu.

VNPT tham gia xây dựng đại học thông minh tại ĐH Quốc gia Hà Nội

(NLĐO) - Tập đoàn VNPT đồng hành cùng Đại học Quốc gia Hà Nội trong phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin để xây dựng đại học thông minh.

VNPT tăng cường nhân lực và thiết bị ứng phó với bão số 9 Ragasa

(NLĐO) - VNPT tăng cường 30 xe phát sóng, 90 trạm phát sóng dã chiến, 50 điện thoại vệ tinh... để đáp ứng nhu cầu thông tin khi bão số 9 Ragasa đổ bộ.

chuyển đổi số VNPT nhà mạng giao dịch không giấy VNPT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo