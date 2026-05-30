"Nghệ nhân nhí" ở làng nghề truyền thống

Ngày 30-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tổ chức chương trình trải nghiệm ngành nghề nông thôn năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn nhằm giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa, kinh tế của các làng nghề truyền thống.

Trong đợt đầu tiên, khoảng 100 học sinh được tham quan vùng sản xuất muối truyền thống Long Điền và tìm hiểu nhiều nghề, làng nghề đặc trưng như bánh tráng An Ngãi, bánh hỏi An Nhứt, bánh tét bắp Đất Đỏ, nghề chế tác sò ốc mỹ nghệ Vũng Tàu... Các em còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian và chương trình teambuilding gắn với nghề truyền thống.

Các em học sinh tìm hiểu quy trình sản xuất muối truyền thống và trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm muối tại địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, trải nghiệm thực tế, học sinh còn được khuyến khích thể hiện cảm nhận và ý tưởng sáng tạo thông qua các bài thu hoạch, nhật ký trải nghiệm, bài viết về bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn. Bên cạnh đó, các em có thể tham gia chụp ảnh, vẽ tranh về nghề truyền thống. Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn để xuất bản thành sách giới thiệu về ngành nghề nông thôn trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, chương trình sẽ được tổ chức thành 3 đợt từ tháng 5 đến 10-2026 tại nhiều làng nghề và cơ sở ngành nghề nông thôn tiêu biểu. Mỗi đợt dự kiến có khoảng 100 học sinh tham gia.

Học sinh hào hứng trải nghiệm nghề làm muối truyền thống, khám phá những vất vả của diêm dân.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các chủ trương của Chính phủ về bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021-2030, đồng thời gắn với giáo dục trải nghiệm, phát triển du lịch nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Thông qua những chuyến đi thực tế, chương trình hướng đến việc giáo dục tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức về giá trị của các nghề truyền thống, khơi dậy tinh thần sáng tạo, định hướng nghề nghiệp và khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề, tạo động lực để người dân tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển và hội nhập.