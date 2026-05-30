HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

"Nghệ nhân nhí" ở làng nghề truyền thống

Ngọc Giang

(NLĐO)- Không chỉ tham quan, học sinh còn trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, trải nghiệm ngành nghề nông thôn và nuôi dưỡng tình yêu với nghề truyền thống

Ngày 30-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tổ chức chương trình trải nghiệm ngành nghề nông thôn năm 2026 dành cho học sinh trên địa bàn nhằm giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa, kinh tế của các làng nghề truyền thống.

Trong đợt đầu tiên, khoảng 100 học sinh được tham quan vùng sản xuất muối truyền thống Long Điền và tìm hiểu nhiều nghề, làng nghề đặc trưng như bánh tráng An Ngãi, bánh hỏi An Nhứt, bánh tét bắp Đất Đỏ, nghề chế tác sò ốc mỹ nghệ Vũng Tàu... Các em còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian và chương trình teambuilding gắn với nghề truyền thống.

Một ngày làm "nghệ nhân nhí" ở làng nghề truyền thống - Ảnh 1.

Các em học sinh tìm hiểu quy trình sản xuất muối truyền thống và trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm muối tại địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, trải nghiệm thực tế, học sinh còn được khuyến khích thể hiện cảm nhận và ý tưởng sáng tạo thông qua các bài thu hoạch, nhật ký trải nghiệm, bài viết về bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn. Bên cạnh đó, các em có thể tham gia chụp ảnh, vẽ tranh về nghề truyền thống. Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn để xuất bản thành sách giới thiệu về ngành nghề nông thôn trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, chương trình sẽ được tổ chức thành 3 đợt từ tháng 5 đến 10-2026 tại nhiều làng nghề và cơ sở ngành nghề nông thôn tiêu biểu. Mỗi đợt dự kiến có khoảng 100 học sinh tham gia.

Một ngày làm "nghệ nhân nhí" ở làng nghề truyền thống - Ảnh 2.

Học sinh hào hứng trải nghiệm nghề làm muối truyền thống, khám phá những vất vả của diêm dân.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai các chủ trương của Chính phủ về bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021-2030, đồng thời gắn với giáo dục trải nghiệm, phát triển du lịch nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Thông qua những chuyến đi thực tế, chương trình hướng đến việc giáo dục tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức về giá trị của các nghề truyền thống, khơi dậy tinh thần sáng tạo, định hướng nghề nghiệp và khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề, tạo động lực để người dân tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển và hội nhập.

Một ngày làm "nghệ nhân nhí" ở làng nghề truyền thống - Ảnh 3.

Ngoài ra, các em còn được trải nghiệm thêm nhiều ngành nghề thủ công mỹ nghệ; tham gia các trò chơi dân gian

Tin liên quan

Sống động làng nghề truyền thống TPHCM qua 40 bức ảnh của bạn đọc Báo Người Lao Động

Sống động làng nghề truyền thống TPHCM qua 40 bức ảnh của bạn đọc Báo Người Lao Động

(NLĐO)- 40 bức ảnh trưng bày tại triển lãm là các tác phẩm của bạn đọc Báo Người Lao Động gửi cuộc thi viết "Về nghề và làng nghề truyền thống TPHCM năm 2025"

Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025: Phải lòng sợi bún Long Kiên

(NLĐO) - Nhiều người ví rằng "rời Long Kiên, sợi bún sẽ mất hồn"

Cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống TP HCM năm 2025: Trăm năm nghề muối

(NLĐO) - Từ trăm năm qua, bao người vẫn dãi nắng dầm sương làm ra những hạt muối mang hương vị mặn mòi của biển

trò chơi dân gian văn hóa truyền thống TPHCM phát triển du lịch nghề truyền thống sở nông nghiệp thủ công mỹ nghệ học sinh làng muối
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo