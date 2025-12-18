Lý do 3 thanh niên bị đánh ở gần cầu Ba Son, TPHCM

Ngày 18-12, Công an phường An Khánh, TPHCM đã mời làm việc với nhóm liên quan vụ xô xát gần cầu Ba Son. Hiện lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thanh niên dùng hung khí tấn công đối phương.

Theo điều tra, nhóm của T., 21 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, và nhóm của H., 18 tuổi, ngụ phường Bình Hòa có mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước.

Rạng sáng 14-12, trong lúc chạy xe tại giao lộ D6 - N11, cách cầu Ba Son, phường An Khánh 150m thì H. phát hiện T. đi cùng hai người bạn nên chạy xe máy đến nói chuyện. Sau đó, tranh cãi, xô xát diễn ra. Nhóm H. đã dùng hung khí tấn công khiến T. bị thương.

Sự việc được ghi lại đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc.

Như đã thông tin, ngày 17-12, clip lan truyền trên mạng xã hội thể hiện nhóm người lời qua tiếng lại rồi rượt đuổi trên đường, có một thanh niên cầm hung khí.

Theo người đăng tải, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14-12 tại giao lộ D6 - N11. Lúc đó, ba người bạn của anh đi trên 2 xe máy từ trung tâm TPHCM về nhà. Khi đến giao lộ nói trên, cả nhóm bất ngờ bị 3 người đi trên 3 xe máy chặn xe.

Tiếp đó, nhóm người dùng hung khí tấn công khiến một người bị thương ở vùng lưng, phải nhập viện khâu 5 mũi. Hai người còn lại thấy vậy bỏ xe máy, chạy thoát thân rồi gọi anh đến hỗ trợ