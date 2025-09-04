HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lý do 48 lao động ở phà tạm Rạch Miễu kết thúc hợp đồng làm việc

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp và Vĩnh Long, cách bến phà tạm Rạch Miễu khoảng 5 km

Ngày 4-9, ông Phan Đức Thịnh - Giám đốc Trung tâm quản lý phà và Bến xe Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long - cho biết sau khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào sử dụng vào ngày 19-8 thì cũng là lúc bến phà tạm Rạch Miễu hoàn thành sứ mệnh phục vụ người dân, phương tiện qua lại hai tỉnh Đồng Tháp - Vĩnh Long, do không còn người đi. Đi cùng với việc tạm ngừng hoạt động bến phà, đơn vị cũng chuyển toàn bộ số phà loại 100 tấn sang các bến phà trên địa bàn để tiếp tục phục vụ người dân.

48 Lao động bến phà tạm Rạch Miễu kết thúc hợp đồng sau khi cầu Rạch Miễu 2 thông xe - Ảnh 1.

Phà tạm Rạch Miễu đã hoàn thành sứ mệnh sau khi cầu Rạch Miễu 2 thông xe

Cùng với đó, 48 lao động làm việc tại bến phà tạm Rạch Miễu cũng được ngừng việc từ ngày 1-9.

Theo ông Thịnh, số lao động trên trước khi ký hợp đồng lao động đã có thống nhất rằng khi bên phà Rạch Miễu tạm dừng thì cũng kết thúc hợp đồng.

Bến phà tạm Rạch Miễu đưa vào khai thác năm 2020, giúp giảm tải cho cầu Rạch Miễu nằm cách đó khoảng 10 km về phía thượng lưu. Tổng mức đầu tư dự án 100 tỉ đồng. Phà thu phí từ 20.000 đồng đến 155.000 đồng/lượt, tùy loại ô tô và tải trọng.

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp và Vĩnh Long, cách bến phà tạm khoảng 5 km. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 6.800 tỉ đồng.

Nhờ có cầu Rạch Miễu 2 nên dịp lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, tình trạng kẹt xe kéo dài ở cầu Rạch Miễu đã không còn. Rất nhiều người dân trên đường về miền Tây đã cảm thấy rất phấn khởi khi di chuyển qua cầu Rạch Miễu 2.

tỉnh Đồng Tháp lễ quốc khánh cầu Rạch Miễu Cầu Rạch Miễu 2 Vĩnh Long Đồng Tháp
