Lý Hoàng Nam hạ số 2 thế giới về pickleball tại PPA Asia Tour, vào chung kết

Sáng 5-12, Lý Hoàng Nam đã tạo nên chiến thắng lịch sử môn pickleball tại PPA Asia Tour Hàng Châu Open 2025 khi đánh bại hạt giống số 1, là tay vợt số 2 thế giới Federico Staksrud (Argentina) trong trận bán kết đơn nam pro.

Bước vào giải với vị thế hạt giống số 3, Hoàng Nam bị đánh giá thấp hơn về thể hình, kinh nghiệm lẫn đẳng cấp so với đối thủ người Argentina, nhà cựu số 1 thế giới và sao top đầu của hệ thống PPA.

Dù vậy, tay vợt Việt Nam đã thi đấu cực kỳ bản lĩnh và thông minh. Ở sét đầu, Hoàng Nam chủ động khai thác điểm yếu trái tay của Staksrud, đồng thời tràn lưới tốc độ để giành chiến thắng 11-7.

Sang sét 2, anh tiếp tục thăng hoa lập chuỗi điểm để dẫn 6-0. Staksrud vùng lên cân bằng 10-10 nhưng Hoàng Nam vẫn giữ vững tinh thần thép, ghi liên tiếp 2 điểm cuối để khép lại trận đấu với tỉ số 12-10, thắng chung cuộc 2-0.

Hoàng Nam lập tức nằm xuống sân ăn mừng chính là hình ảnh giàu cảm xúc nhất, đánh dấu cột mốc lớn của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Chiến thắng này cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của tay vợt từng là số 1 tennis Việt Nam khi đã khắc phục điểm yếu tâm lý và thi đấu chín chắn hơn ở những thời khắc then chốt.

Đối thủ của Hoàng Nam ở trận chung kết sẽ là Jack Wong (Hồng Kông), tay vợt đã vượt qua Trương Vinh Hiển ở bán kết còn lại với tỉ số.

PPA Asia Tour Hàng Châu Open diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại nhà thi đấu Liping Sport Center (Hàng Châu, Trung Quốc), quy tụ 372 tay vợt và có tổng quỹ thưởng 50.000 USD.

Đây cũng là chặng cuối hệ thống PPA châu Á, mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua điểm xếp hạng trước mùa giải 2026.