HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tiền vệ Fernandes cho Rice, Haaland "ngửi khói"

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền vệ Bruno Fernandes (Man Utd) được vinh danh Cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA).

Nhạc trưởng 31 tuổi nhận 45% số phiếu bầu, vượt qua tiền vệ Declan Rice của Arsenal để đứng đầu danh sách do FWA bình chọn.

Tiền đạo Erling Haaland (Man City) xếp thứ ba, trong khi 3 ngôi sao khác của Arsenal gồm thủ thành David Raya, Gabriel và Bukayo Saka cũng nhận được phiếu bầu.

Tiền vệ Fernandes cho Rice, Haaland "ngửi khói" - Ảnh 1.

Tiền vệ Bruno Fernandes được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FWA. Ảnh: SunSport

Không có cầu thủ Man Utd nào khác nhận được phiếu từ các thành viên FWA, trong khi thủ quân Fernandes thắng cuộc bình chọn với cách biệt 28 phiếu.

Điều này đồng nghĩa tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên của Man Utd nhận giải thưởng này kể từ sau huyền thoại sống Wayne Rooney năm 2010.

Danh hiệu được trao cho Fernandes hoàn toàn xứng đáng với những gì anh đã thể hiện trong màu áo Man Utd mùa giải vừa qua.

Thống kê cho thấy Fernandes đã ghi 8 bàn và có 19 kiến tạo, chỉ còn cách kỷ lục trong một mùa Ngoại hạng Anh của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng 1 đường chuyền thành bàn.

Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1994 vẫn còn 3 trận nữa trong mùa này để phá kỷ lục, khi "Quỷ đỏ" lần lượt gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton.

Màn trình diễn chói sáng của Fernandes diễn ra trong bối cảnh Man Utd từng định bán anh sang giải Saudi Pro League với giá 80 triệu bảng vào năm ngoài. Khi đó, HLV Ruben Amorim đã can thiệp và thuyết phục tiền vệ đồng hương ở lại Old Trafford.

Man Utd mùa trước cán đích vị trí thứ 15, tệ nhất trong 51 năm qua nhưng nhưng hiện đã xây chắc vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu. 

Tiền vệ Fernandes đá chính 32 trong 35 trận Ngoại hạng Anh của Man Utd mùa này, 3 trận còn lại anh vắng mặt vì chấn thương gân kheo.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng gần như chắc chắn sẽ giành giải Sir Matt Busby dành cho Cầu thủ hay nhất mùa của Man Utd lần thứ năm, một kỷ lục chưa từng có.

Hiện chỉ có Fernandes, Cristiano Ronaldo và David de Gea từng 4 lần giành giải Cầu thủ hay nhất năm của Man Utd.

"Thật tuyệt vời, tôi rất vui cho Bruno và nghĩ rằng cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng. Màn trình diễn của cậu ấy trong mùa giải này rất ấn tượng" - HLV tạm quyền Michael Carrick đã dành lời khen đối với học trò.


Tin liên quan

Fernandes phá kỷ lục nhiều năm của huyền thoại Beckham

Fernandes phá kỷ lục nhiều năm của huyền thoại Beckham

(NLĐO) - Tiền vệ Bruno Fernandes phá kỷ lục tồn tại 26 năm của huyền thoại David Beckham khi rực sáng giúp Man Utd hạ Aston Villa 3-1 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Fernandes chạm tay kỳ tích, Man United "bắn hạ" Aston Villa

(NLĐO) - Đánh bại Aston Villa 3-1 trong trận Super Sunday vòng 30 Ngoại hạng Anh, Man United củng cố vững chắc vị trí trong 3 hạng đầu sau cú vấp hồi tuần trước

Bruno Fernandes lập cú đúp, Man United thắng tưng bừng tại Molineux

(NLĐO) – Thắng vùi dập đội bóng chót bảng Wolverhampton ngay tại sân khách Molineux, Man United như hồi sinh và áp sát nhóm 5 đội dẫn đầu Premier League.

Ngoại hạng Anh giải thưởng vinh danh Haaland Man Utd Fernandes rice Hay nhất năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo