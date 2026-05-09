Tiền vệ Fernandes cho Rice, Haaland "ngửi khói"

Nhạc trưởng 31 tuổi nhận 45% số phiếu bầu, vượt qua tiền vệ Declan Rice của Arsenal để đứng đầu danh sách do FWA bình chọn.

Tiền đạo Erling Haaland (Man City) xếp thứ ba, trong khi 3 ngôi sao khác của Arsenal gồm thủ thành David Raya, Gabriel và Bukayo Saka cũng nhận được phiếu bầu.

Tiền vệ Bruno Fernandes được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FWA. Ảnh: SunSport

Không có cầu thủ Man Utd nào khác nhận được phiếu từ các thành viên FWA, trong khi thủ quân Fernandes thắng cuộc bình chọn với cách biệt 28 phiếu.

Điều này đồng nghĩa tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên của Man Utd nhận giải thưởng này kể từ sau huyền thoại sống Wayne Rooney năm 2010.

Danh hiệu được trao cho Fernandes hoàn toàn xứng đáng với những gì anh đã thể hiện trong màu áo Man Utd mùa giải vừa qua.

Thống kê cho thấy Fernandes đã ghi 8 bàn và có 19 kiến tạo, chỉ còn cách kỷ lục trong một mùa Ngoại hạng Anh của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng 1 đường chuyền thành bàn.

Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1994 vẫn còn 3 trận nữa trong mùa này để phá kỷ lục, khi "Quỷ đỏ" lần lượt gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton.

Màn trình diễn chói sáng của Fernandes diễn ra trong bối cảnh Man Utd từng định bán anh sang giải Saudi Pro League với giá 80 triệu bảng vào năm ngoài. Khi đó, HLV Ruben Amorim đã can thiệp và thuyết phục tiền vệ đồng hương ở lại Old Trafford.

Man Utd mùa trước cán đích vị trí thứ 15, tệ nhất trong 51 năm qua nhưng nhưng hiện đã xây chắc vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League sớm 3 vòng đấu.

Tiền vệ Fernandes đá chính 32 trong 35 trận Ngoại hạng Anh của Man Utd mùa này, 3 trận còn lại anh vắng mặt vì chấn thương gân kheo.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng gần như chắc chắn sẽ giành giải Sir Matt Busby dành cho Cầu thủ hay nhất mùa của Man Utd lần thứ năm, một kỷ lục chưa từng có.

Hiện chỉ có Fernandes, Cristiano Ronaldo và David de Gea từng 4 lần giành giải Cầu thủ hay nhất năm của Man Utd.

"Thật tuyệt vời, tôi rất vui cho Bruno và nghĩ rằng cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng. Màn trình diễn của cậu ấy trong mùa giải này rất ấn tượng" - HLV tạm quyền Michael Carrick đã dành lời khen đối với học trò.



