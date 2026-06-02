Na Uy “thị uy” sức mạnh trước World Cup 2026 dù vắng Haaland

Dù đây chỉ là trận giao hữu nhưng chiến thắng kình địch láng giềng vẫn tạo thêm cú hích tinh thần cho tuyển Na Uy trước ngày trở lại sân khấu World Cup sau 28 năm chờ đợi.

Trận này, chân sút chủ lực Erling Haaland chỉ theo dõi trên khán đài nhưng không phải vì thế mà sức mạnh tấn công của tuyển Na Uy suy giảm.

Chủ nhà giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1, dẫn trước đối thủ 3-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Jorgen Strand Larsen và xen giữa là pha lập công đẹp mắt của tiền vệ cánh Antonio Nusa.

Tiền đạo Jorgen Strand Larsen ăn mừng bàn thắng giúp Na Uy dẫn trước Thụy Điển 3-0.

Tiền đạo Alexander Isak ghi bàn cho Thụy Điển trong hiệp 2, nhưng không thể làm giảm bầu không khí phấn khích trên các khán đài.

Với người hâm mộ Na Uy, chiến thắng trước đối thủ láng giềng là lời khẳng định rằng đội bóng của HLV Stale Solbakken đang có sự tự tin rất khác khi bước vào World Cup 2026.

"Chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm những gì đã duy trì trong thời gian dài, tận hưởng từng khoảnh khắc. Những điều thú vị đang chờ đợi phía trước" - tiền vệ Nusa chia sẻ sau trận.

Sự hứng khởi ấy ở đội tuyển Na Uy không xuất hiện sau một trận giao hữu đơn lẻ. Thực tế, họ giành vé dự World Cup 2026 bằng hành trình vòng loại gần như hoàn hảo khi toàn thắng cả 8 trận, đứng đầu bảng I và bỏ xa 6 điểm so với tuyển Ý xếp thứ 2.

Na Uy thi đấu hoàn toàn áp đảo Thụy Điển tại Oslo.

Trận đấu khép lại chiến dịch vòng loại của Na Uy cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Họ thắng ngược chủ nhà Ý 4-1 để giành vé trực tiếp đến Bắc Mỹ theo cách đầy kiêu hãnh, đẩy nhà vô địch thế giới 4 lần vào vòng play-off.

Haaland là ngôi sao nổi bật nhất trong hành trình ấy với 16 bàn thắng. Tuy nhiên, trận thắng Thụy Điển cho thấy Na Uy không chỉ trông chờ vào khả năng săn bàn của tiền đạo Man City.

Khi chân sút sinh năm 2000 theo dõi trận đấu từ khán đài, hàng công Na Uy vẫn vận hành hiệu quả. Đó là tín hiệu tích cực đối với đội bóng lần đầu trở lại vòng chung kết World Cup kể từ năm 1998.

Trước trận giao hữu với Thụy Điển, các tuyển thủ Na Uy còn nhận được thông điệp từ huyền thoại trượt tuyết đường dài Petter Northug, người từng nhiều lần vượt qua các đối thủ Thụy Điển trong sự nghiệp.

"Hãy khiến tôi tự hào. Hãy đánh bại họ, khiến họ bị kích động. Các bạn có thể chơi quyết liệt hơn một chút" - huyền thoại trượt tuyết Northug nhắn nhủ.

Hậu vệ Leo Ostigard đáp lại bằng lời chia sẻ đầy hào hứng: "Khi nhà vua lên tiếng, một người từng đánh bại Thụy Điển rất nhiều lần, bạn chỉ còn cách làm theo".

Na Uy sẽ gặp Morocco trong trận giao hữu tại bang New Jersey - Mỹ ngày 7-6, trước khi ra sân tại World Cup 2026. Họ nằm ở bảng I cùng các đội tuyển Iraq, Senegal và Pháp.