Thể thao Bóng đá

Man City trở lại đường đua

Đông Linh

Hai chức vô địch trong vòng 2 tháng giúp Man City tìm lại sự tự tin, hướng tới cú hat-trick danh hiệu quốc nội và xóa đi nỗi ám ảnh về một mùa giải thất bại.

Màn hồi sinh mạnh mẽ

Cho đến sau kỳ nghỉ đông, Man City vẫn lửng lơ giữa hiện thực nghiệt ngã và vô vàn hoài nghi về chính mình. Đội bóng của Pep Guardiola đánh mất sự ổn định quen thuộc, sau đó bị loại sớm ở đấu trường châu Âu, thậm chí còn hụt hơi ở cuộc đua Giải Ngoại hạng Anh. Không ít nhận định cho rằng chu kỳ thống trị của "The Citizens" đã đi đến hồi kết.

Thế nhưng, bản lĩnh của một nhà vô địch chưa bao giờ mất đi trong huyết quản mỗi thành viên đội chủ sân Etihad. Màn hồi sinh mạnh mẽ của Man City diễn ra trong vòng hơn 2 tháng qua khi liên tiếp giành chức vô địch League Cup rồi FA Cup. Sự trở lại đầy mạnh mẽ ấy không chỉ giúp đội bóng thành Manchester cứu vãn mùa giải mà còn tiếp thêm sự tự tin cho cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn quyết định.

Man City trở lại đường đua - Ảnh 1.

Man City hướng tới mùa giải lịch sử trước khi chia tay một thế hệ vàng. Ảnh: FA

Chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở chung kết FA Cup trên sân Wembley mới đây cho thấy Man City vẫn "sở hữu gien chiến thắng" của những đội bóng lớn. Trong một trận đấu chặt chẽ và giàu tính chiến thuật, khoảnh khắc lóe sáng của Antoine Semenyo đã tạo nên sự khác biệt.

Bản lĩnh trong giai đoạn nước rút

Ẩn hiện phía sau bàn thắng ấy chính là dấu ấn quen thuộc của HLV Guardiola: Kiểm soát thế trận, kiên nhẫn luân chuyển bóng và biết tung đòn kết liễu đúng thời điểm. Đây đã là danh hiệu thứ 20 của Guardiola cùng Man City - một con số đủ để khẳng định vị thế lịch sử của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Sự xuất hiện của những nhân tố mới như Semenyo hay Rayan Cherki mang đến nguồn năng lượng khác biệt cho đội bóng áo xanh. Nếu Semenyo đem lại tính đột biến và khả năng tạo khoảnh khắc thì Cherki giúp hàng công Man City trở nên mềm mại hơn trong cách triển khai bóng. Bên cạnh đó, những trụ cột như Rodri, Haaland, Bernardo Silva vẫn duy trì đẳng cấp ở thời điểm quan trọng nhất mùa giải.

Việc giành 2 danh hiệu liên tiếp cũng giúp Man City thay đổi hoàn toàn tâm thế trong cuộc đua với Arsenal tại Premier League. Từ vị trí bị nghi ngờ khả năng cạnh tranh, giờ đây đoàn quân của HLV Guardiola trở lại với hình ảnh quen thuộc: lạnh lùng, ổn định và đầy bản lĩnh trong giai đoạn nước rút.

Arsenal đã có một mùa giải tiến bộ mạnh mẽ và vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, áp lực của cuộc đua đường dài luôn là thử thách đặc biệt với bất kỳ đội bóng nào.

Trong khi đó, Man City vẫn sở hữu kinh nghiệm chinh chiến cùng thói quen bứt tốc ở những vòng đấu cuối - điều từng nhiều lần giúp họ vượt qua chính Arsenal trong các mùa giải gần đây.


