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Thể thao

Màn tổng dợt kỳ lạ của tuyển Anh trước World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Dù vừa mưa xối xả khiến trận đấu bị hoãn 1 giờ nhưng tuyển Anh vẫn chủ động bật vòi phun nước ở trận giao hữu thắng Costa Rica 3-0 hôm 11-6.

Mưa xối xả trút xuống làm ngập cả cỏ sân Inter&Co Stadium, sét liên tục xuất hiện trên bầu trời TP Orlando, bang Florida - Mỹ. Vì thế, trận giao hữu giữa tuyển Anh - Costa Rica trước thềm World Cup 2026 phải lùi lại 1 giờ.

Khi thời tiết vừa dịu xuống, một hình ảnh lạ lùng xuất hiện với các vòi phun nước quanh Inter&Co Stadium đồng loạt bật lên, tiếp tục tưới xuống mặt cỏ vừa hứng trọn cơn mưa lớn.

Màn tổng dợt kỳ lạ của tuyển Anh trước World Cup 2026 - Ảnh 1.

Màn tổng dợt kỳ lạ của tuyển Anh trước World Cup 2026 - Ảnh 2.

Mưa xối xả khiến trận giao hữu Anh - Costa Rica tại Mỹ phải tạm hoãn 1 giờ đồng hồ.

Theo báo Guardian, hệ thống vòi phun được bật lên theo yêu cầu của tuyển Anh. Phía đội bóng không giải thích cụ thể, nhưng đây nhiều khả năng là lựa chọn chuyên môn. Mặt sân đủ ướt sẽ giúp bóng lăn nhanh hơn, phù hợp với lối chơi chuyền bóng tốc độ mà HLV Thomas Tuchel muốn thử nghiệm.

Sau màn khởi động kỳ lạ ấy, tuyển Anh nhập cuộc đầy quyết liệt. Chỉ 8 giây sau tiếng còi khai cuộc, tiền vệ Jude Bellingham đã lao vào tranh chấp mạnh mẽ, báo hiệu một trận đấu nghiêm túc cho màn tổng dợt trước World Cup 2026. 

Phút 9, tiền đạo cánh Anthony Gordon tăng tốc bên trái, vượt qua hậu vệ đối phương rồi trả bóng ngược vào trong. Tiền vệ Declan Rice băng lên dứt điểm, mở tỉ số cho tuyển Anh.

Ngôi sao Gordon tiếp tục khuấy đảo hành lang cánh trái bằng những pha bứt tốc trực diện. Trong khi đó, tiền đạo cánh Noni Madueke bỏ lỡ cơ hội khó tin ở phút 36. Sau đường chuyền của Bellingham, anh vượt qua cả thủ môn Patrick Sequeira nhưng lại sút dội cột dọc trước khung thành rộng mở.

Cuối hiệp 1, Gordon ngã trong vùng cấm và trọng tài ban đầu cho tuyển Anh hưởng phạt đền. Tuy nhiên, quyết định bị hủy sau khi tham khảo VAR vì tác động từ hậu vệ Costa Rica không đủ rõ ràng.

Sức ép của tuyển Anh tiếp tục được duy trì sau giờ nghỉ. Phút 66, Bellingham đột phá qua hàng loạt cầu thủ Costa Rica trước khi chuyền cho tiền vệ Eberechi Eze dứt điểm. 

Lần này, bóng chạm tay hậu vệ đối phương và tuyển Anh được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Gordon sút căng vào nóc lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Anh ở phút 68.

Đến phút 87, tiền đạo Ollie Watkins đánh đầu bồi cận thành sau khi thủ môn Costa Rica cản phá cú sút của Morgan Rogers, ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Tam Sư.

Màn tổng dợt kỳ lạ của tuyển Anh trước World Cup 2026 - Ảnh 3.

Declan Rice và các đồng đội sau đó chơi xuất sắc, thắng đối thủ 3-0 ở màn tổng duyệt trước World Cup 2026.

Màn tổng dợt kỳ lạ của tuyển Anh trước World Cup 2026 - Ảnh 4.

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