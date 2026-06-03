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Thể thao

Man United chốt tân binh đầu tiên, tăng tốc cải tổ đội hình

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Man United đạt thỏa thuận với Atalanta về tiền vệ Ederson, qua đó tiến gần đến bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin, Man United đã thống nhất mức phí chuyển nhượng khoảng 35-39 triệu bảng cho tiền vệ người Brazil Ederson từ Atalanta (Ý). Các điều khoản cá nhân cũng đã được thông qua và thương vụ hiện chỉ còn chờ hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi được công bố chính thức.

Động thái này cho thấy quyết tâm của Man United trong việc củng cố tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro còn tương lai của Manuel Ugarte là dấu hỏi lớn. HLV Michael Carrick xem đây là một trong những vị trí cần ưu tiên nâng cấp nhằm tăng sức cạnh tranh cho đội bóng ở mùa giải mới.

Man United chốt tân binh đầu tiên, tăng tốc cải tổ đội hình - Ảnh 1.

Ederson giàu tiềm năng, được nhiều "ông lớn" săn đón

Ederson, 26 tuổi, là một trong những tiền vệ trung tâm được đánh giá cao tại Serie A những mùa gần đây. Gia nhập Atalanta từ năm 2022, cầu thủ người Brazil nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng nhờ khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và duy trì cường độ hoạt động cao trong suốt trận đấu.

Không chỉ mạnh ở khâu phòng ngự, Ederson còn sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả với những pha xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai. Sự đa năng giúp anh có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau ở khu trung tuyến, từ tiền vệ đánh chặn đến tiền vệ con thoi.

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Phong cách thi đấu giàu năng lượng của Ederson được cho là phù hợp với triết lý bóng đá mà HLV Michael Carrick đang xây dựng tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Anh muốn sở hữu những cầu thủ có khả năng pressing mạnh mẽ, di chuyển liên tục và chuyển đổi trạng thái nhanh giữa phòng ngự và tấn công.

Man United chốt tân binh đầu tiên, tăng tốc cải tổ đội hình - Ảnh 2.

Ederson phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Michael Carrick

Man United đã theo dõi Ederson trong thời gian dài trước khi quyết định đẩy nhanh các cuộc đàm phán với Atalanta. Việc sớm đạt thỏa thuận cũng giúp "Quỷ đỏ" tránh được sự cạnh tranh từ một số đội bóng lớn khác tại châu Âu.

Atletico Madrid trước đó đã đánh tiếng muốn tuyển mộ Ederson, thậm chí, đạt thỏa thuận cá nhân với anh. Nhưng đội bóng Tây Ban Nha lại không sẵn sàng đáp ứng mức định giá từ Atalanta. 

Ngoài ra, theo báo chí Anh, việc Man Uited giành vé dự Champions League chỉ bốn tháng sau khi Carrick tiếp quản ghế nóng là "yếu tố then chốt thuyết phục Ederson chuyển đến Old Trafford".

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Ederson sẽ trở thành một trong những tân binh đáng chú ý nhất của Man United hè này. 

Sự xuất hiện của tiền vệ người Brazil được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng tiền vệ, đồng thời giúp đội bóng tăng thêm chiều sâu đội hình trong hành trình chinh phục các mục tiêu ở mùa giải 2026-2027, đặc biệt khi "Quỷ đỏ" quay lại đấu trường Champions League.

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Man United chuyển nhượng mùa HÈ tân binh Atalanta Ederson
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