Thể thao

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford

Đông Linh (theo premierleague, DM)

(NLĐO) – Thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội, Man United vẫn bị Wolverhampton cầm hòa 1-1, không cải thiện được thứ hạng như mong muốn khi kết thúc lượt đi.

Sau lần mạo hiểm thay đổi lối chơi và giành chiến thắng trước Newcastle ở vòng đấu 18, HLV Ruben Amorim tiếp tục gây bất ngờ khi "ép" Man United quay trở lại sơ đồ chiến thuật thường thấy, khiến các CĐV có phần nào chán ngán.

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford - Ảnh 1.

Diogo Dalot lăn xả cứu thua pha bóng nguy hiểm

"Quỷ đỏ" nhập cuộc chủ động, sớm đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể. Ngay từ những phút đầu trận, thủ môn José Sa của Wolves đã phải trổ tài đẩy bóng sau quả phạt góc của Luke Shaw. Ít phút sau, Benjamin Sesko xoay người loại bỏ Matt Doherty rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford - Ảnh 2.

Matheus Cunha xông xáo nhưng vẫn thiếu hiệu quả khâu kết thúc

Man United tấn công nhưng không quá áp đảo trong khi Wolverhampton cho thấy họ không chịu lép vế dù đang rớt phong độ khủng khiếp với 12 trận thua liên tiếp. "Bầy sói" cũng từng để thua chính Man United với tỉ số 1-4 hồi đầu tháng nhưng quyết không để bi kịch cũ tái diễn.

Dù vậy, trong thế trận giằng co, đội chủ nhà bất ngờ mở tỉ số ở phút 27 với không ít may mắn. Joshua Zirkzee thực hiện pha giật gót, bóng bật lại từ trung vệ đội khách Ladislav Krejčí rồi tiền đạo người Hà Lan tung cú sút chạm người đối phương đổi hướng khiến thủ thành Jose Sa không kịp phản xạ.

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford - Ảnh 3.

Joshua Zirkzee ghi bàn hai trận liên tiếp

Sau bàn thua, Wolves không hề sụp đổ. Man United suýt nhân đôi cách biệt khi cú sút của Patrick Dorgu bị đổi hướng đi chệch cột dọc, còn pha đánh đầu của Šeško đưa bóng trúng khung thành. Phía đối diện, Tolu Arokodare đánh đầu vọt xà, trong khi thủ môn Senne Lammens phải dùng chân cản phá cú dứt điểm của Hugo Bueno.

Nỗ lực của đội khách được đền đáp đúng vào phút 45, khi Ladislav Krejčí tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của Zirkzee để bật cao đánh đầu gỡ hòa, khép lại hiệp 1 với tỉ số 1-1.

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford - Ảnh 4.

Ladislav Krejčí lập công chuộc lỗi với pha đánh đầu gỡ hòa 1-1

Sau giờ nghỉ, Man United gia tăng sức ép nhằm tìm bàn thắng quyết định. Matheus Cunha dứt điểm chệch cột, cú sút của Ayden Heaven bị chặn lại, còn Šeško đánh đầu thẳng vào vị trí của thủ môn. 

TIN LIÊN QUAN

Diogo Dalot cũng bỏ lỡ cơ hội với pha đánh đầu thiếu chính xác. Thủ môn Jose Sa tiếp tục là chốt chặn vững chắc khi xuất sắc cản cú đánh đầu hiểm của Yerson Mosquera, trong khi Lammens ở đầu sân bên kia từ chối cú dứt điểm cận thành của Krejčí.

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford - Ảnh 5.

Thủ thành Jose Sa vất vả với sức ép tấn công từ chủ nhà Man United

Những phút cuối, đội chủ nhà tưởng như đã định đoạt trận đấu khi Patrick Dorgu đá bồi thành công sau khi cú sút của Sesko bị cản phá. Chỉ tiếc là VAR lại xác định lỗi việt vị của đội chủ nhà, không công nhận bàn thắng.

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford - Ảnh 6.

Man United thiếu nhiều yếu tố để mang về chiến thắng

Trận hòa giúp Wolves chấm dứt chuỗi 12 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, trong khi Man United tiếp tục gây thất vọng khi chưa thể thắng hai trận liền kể từ cuối tháng 10, chỉ tạm xếp vị trí thứ 6 tạm thời khi Ngoại hạng Anh kết thúc lượt đi.

Tin liên quan

Sáu cầu thủ sắp rời đi, thị trường mùa Đông "nóng" với Man United

Sáu cầu thủ sắp rời đi, thị trường mùa Đông "nóng" với Man United

(NLĐO) - Man United đang áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh nhưng HLV Ruben Amorim và những nhà quản lý CLB vẫn muốn cải tổ lực lượng để đội có thể bay cao hơn nữa.

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle

(NLĐO) - Bàn thắng đẹp mắt của hậu vệ Patrick Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle 1-0 trong trận đấu sớm vòng 18 Premier League diễn ra rạng sáng 27-12.

Man United gục ngã ở Villa Park, hụt hơi cuộc đua vô địch

(NLĐO) – Hai phen bị xé lưới bởi các siêu phẩm của "sát thủ" Morgan Rogers, Man United gục ngã đau đớn trước một Aston Villa đang thi đấu cực hay.

Man United Vòng 19 Ngoại hạng Anh Benjamin Sesko Joshua Zirkzee Man United 1-1 Wolverhampton Ladislav Krejčí
