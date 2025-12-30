HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Sáu cầu thủ sắp rời đi, thị trường mùa Đông "nóng" với Man United

Đông Linh (theo The Sun)

(NLĐO) - Man United đang áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh nhưng HLV Ruben Amorim và những nhà quản lý CLB vẫn muốn cải tổ lực lượng để đội có thể bay cao hơn nữa.

Chẳng có gì bất ngờ nếu Man United là đội bóng đáng chú ý nhất tham gia kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp mở cửa tại Anh. 

Chỉ mới xuất hiện ca chấn thương của thủ quân Bruno Fernandes, cả Man United đã lập tức náo loạn, bối rối tìm người thay thế. 

Không những thế, HLV Ruben Amorim cũng muốn tranh thủ cơ hội đẩy đi những cái tên không còn chỗ đứng trong kế hoạch tái thiết đội bóng của ông.

Sáu cầu thủ sắp rời đi, thị trường mùa Đông "nóng" với Man United - Ảnh 1.

Manuel Ugarte không được đề cập nhưng khả năng ra đi khá cao

Năm, thậm chí sáu cầu thủ đội một đứng trước khả năng phải rời đi, người dự kiến được đem cho mượn còn người có thể sẽ phải chia tay Man United theo những hợp đồng "mua đứt bán đoạn". 

Cúp châu Phi (AFCON) - giải đấu có sự góp mặt của nhiều thành viên "Quỷ đỏ" - chỉ kết thúc vào ngày 18-1, thế nên, ban lãnh đạo Man United không muốn để các cầu thủ ra đi trước thời điểm này để phòng ngừa những điều xấu nhất.

Sáu cầu thủ sắp rời đi, thị trường mùa Đông "nóng" với Man United - Ảnh 2.

Kobbie Mainoo là nỗi băn khoăn lớn của Man United

Kobbie Mainoo là "ca" chuyển nhượng đáng chú ý nhất dù rất có thể, ngôi sao tiền vệ 20 tuổi này sẽ chẳng đi đâu. Từng góp mặt ở chung kết EURO 2024 nhưng Kobbie Mainoo lại chưa có trận đá chính nào tại Premier League mùa này. 

Việc Amorim ưu tiên những lựa chọn khác khiến Mainoo luôn phải đối mặt với nguy cơ tụt lại trong cuộc cạnh tranh vị trí.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang tới gần, việc ra đi tìm đội bóng thích hợp và đảm bảo được thi đấu thường xuyên chính là phương án cần thiết cho sự nghiệp của Mainoo.

Với Man United, việc bán một cầu thủ "cây nhà lá vườn" như Mainoo sẽ mang lại lợi nhuận thuần, giúp CLB có thêm dư địa tài chính.

Napoli hiện được xem là điểm đến tiềm năng nhất, nơi từng tiếp nhận rất thành công những cựu "Quỷ đỏ" như Romelu Lukaku, Scott McTominay, Rasmus Hojlund… 

Tuy vậy, cũng có thể Mainoo vẫn lưu lại với đội chủ sân Old Trafford qua kỳ chuyển nhượng này, như khẳng định của chính Ruben Amorim "Mainoo không phải món hàng để bán!".

Sáu cầu thủ sắp rời đi, thị trường mùa Đông "nóng" với Man United - Ảnh 3.

Joshua Zirkzee chưa đáp ứng được yêu cầu từ khi về sân Old Trafford

Ở hàng công, Joshua Zirkzee chưa đáp ứng kỳ vọng bởi chỉ ghi được 4 bàn sau 43 trận Premier League dù tiêu tốn của Man United khoản ngân sách chuyển nhượng 36,5 triệu bảng. 

Tiền đạo người Hà Lan gặp khó tại Anh nhưng lại gây chú ý với các CLB Serie A. Đội bóng thủ đô AS Roma đã đề xuất mượn kèm điều khoản mua đứt, song Man United vẫn thận trọng chờ thời điểm phù hợp.

Tyrell Malacia - thành viên cuối cùng của "đội hình đáng thất vọng" thời HLV Erik ten Hag - cũng nhiều khả năng ra đi.

Hậu vệ người Hà Lan mới chỉ có 2 phút thi đấu mùa này, hợp đồng lại sắp đáo hạn. Man United sẵn sàng để Malacia rời CLB theo dạng cho mượn hoặc bán đứt.

Sáu cầu thủ sắp rời đi, thị trường mùa Đông "nóng" với Man United - Ảnh 4.

Tyrell Malacia cũng gây thất vọng não nề

Ở nhóm cầu thủ trẻ, Harry Amass gây chú ý khi chơi thường xuyên cho Sheffield Wednesday tại Championship nhưng vẫn khó chen chân vào kế hoạch ngắn hạn của Amorim. 

Trong khi đó, Toby Collyer đã bị triệu hồi sau quãng thời gian cho mượn không thành công tại West Brom và có thể tiếp tục được đem cho mượn.

Sáu cầu thủ sắp rời đi, thị trường mùa Đông "nóng" với Man United - Ảnh 5.

Diego Leon có thể tiếp tục được đem cho mượn

Trường hợp cuối cùng là Diego Leon, hậu vệ trái 17 tuổi người Paraguay. Man United muốn phát triển cầu thủ này một cách thận trọng, ưu tiên tích lũy kinh nghiệm thay vì vội vàng đôn lên đội một.

Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vì thế được xem là bước ngoặt quan trọng, không chỉ với các cầu thủ kể trên mà còn với quá trình tái thiết Man United dưới thời Ruben Amorim.

Man United chuyển nhượng mùa Đông Kobbie Mainoo HLV Ruben Amorim Tyrell Malacia Jishua Zirkzee
