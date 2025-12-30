HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester United - Wolves: Chờ đợi pháo hoa ở Old Trafford

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United sẽ không bỏ qua cơ hội đè bẹp ứng viên rớt hạng như Wolves. Quỷ đỏ chắc thắng trận này, vấn đề chỉ là thắng với tỉ số nào.

Soi tỉ số trận Manchester United – Wolves: Chờ đợi pháo hoa ở Old Trafford - Ảnh 1.

Matheus Cunha (Manchester United) và Santiago Bueno (Wolves)


Khi Manchester United tiếp đón Wolverhampton lần gần nhất vào tháng 4, đội khách như đang sống trong mơ dưới thời Vitor Pereira. Cú sút phạt của Pablo Sarabia đã ấn định chiến thắng 1-0 tại Old Trafford - chiến thắng thứ 5 tại Premier League trong chuỗi 6 trận thắng liên tiếp, một kỷ lục của CLB - qua đó đảm bảo vị trí trụ hạng của họ thêm 1 mùa giải nữa.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, Wolves trở lại Old Trafford 8 tháng sau đó trong một cơn ác mộng, khi phải chịu 11 trận thua liên tiếp – bao gồm cả trận thua 4-1 ở lượt đi giữa hai đội hồi đầu tháng này.

Đứng cuối bảng Premier League với chỉ 2 điểm sau 18 trận đấu - và cách vị trí an toàn 16 điểm - nếu nói rằng Bầy sói không thể duy trì đà thắng lợi từ cuối mùa giải trước là không đúng sự thật mà phải thừa nhận họ đã là ứng viên rớt hạng ngay từ khi cuộc chơi bắt đầu.

Việc bổ nhiệm Rob Edwards thay thế Pereira cũng không giúp thay đổi vận mệnh của họ khi Bầy sói trải qua 7 trận thua liên tiếp. Wolves vẫn chưa có được cảm giác chiến thắng tại giải đấu mùa này và người ta nghi ngờ khả năng họ có thể thắng một ai đó vào cuối mùa.

Nhận định về trận này, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson nói: "Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Manchester United đánh bại Wolves. Tôi không thấy cơ may nào để đội khách giành chiến thắng tại Old Trafford. Tuần qua, tôi từng không tin Manchester United đánh bại được Newcastle. 

Tôi không chắc thầy trò Ruben Amorim xứng đáng có ba điểm, thế mà họ vẫn làm được. Man United chơi tốt trong hiệp một nhưng hoàn toàn mất phương hướng trong hiệp hai. Tuy nhiên, tôi sẽ rất sốc nếu Quỷ đỏ không thắng Wolves.

Manchester United thiếu khá nhiều cầu thủ do chấn thương và tham dự AFCON nhưng họ vẫn đủ sức vượt qua đối thủ ở đây. Wolves đã thể hiện tinh thần chiến đấu trong vài trận sân khách gần đây, đó là một tín hiệu tích cực. Nhưng họ không có cơ hội nào trong trận này".

Nhưng Paul Merson không phải người duy nhất phủ nhận cơ hội của Wolves (đoán tỉ số 3-1). Cựu tiền đạo Chris Sutton cũng đoán Manchester United thắng 2-0. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrence chọn kết quả 2-0, còn cựu HLV Harry Redknapp thận trọng với kết quả sít sao 2-1.

Trận đấu giữa Manchester United và Wolves sẽ diễn ra lúc 3 giờ 15 (giờ Việt Nam) ngày 31-12, 

Dự đoán: Manchester United - Wolves 2-1

Đối đầu trực tiếp

08-12-2025

Wolves

Manchester Utd

1-4

20-4-2025

Manchester Utd

Wolverhampton

0-1

26-12-2024

Wolverhampton

Manchester Utd

2-0

01-2-2024

Wolverhampton

Manchester Utd

3-4

14-8-2023

Manchester Utd

Wolverhampton

1-0

13-5-2023

Manchester Utd

Wolverhampton

2-0

31-12-2022

Wolverhampton

Manchester Utd

0-1

03-1-2022

Manchester Utd

Wolverhampton

0-1

29-8-2021

Wolverhampton

Manchester Utd

0-1

23-5-2021

Wolverhampton

Manchester Utd

1-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

31/12 03:15

[6] Manchester Utd - Wolverhampton [20]

2.00

0 : 1 1/2

1.85

1.95

3

1.90

31/12 03:15

[6] Manchester Utd - Wolves [20]

2.00

0 : 1 1/2

1.875

1.95

3

1.90

31/12 03:15

[6] Manchester Utd - Wolverhampton [20]

2.075

0 : 1 1/2

1.825

2.00

3

1.90

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất chênh lệch khi Manchester United chấp Wolves đến 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 85. Đến sáng qua, giá Wolves chỉ nhích lên chút ít với 87. Trưa nay, sự biến động còn lớn hơn khi Manchester United vẫn chấp 1 trái rưỡi, ăn đủ thua 82. 

Giới bình luận cho rằng Manchester United dĩ nhiên là thắng rồi, nhưng liệu họ có muốn thắng đậm hay không. Nhiều hãng cho biết số lượng đặt vào cửa Manchester United là rất lớn (chiếm 70%), nhưng khuyên chọn cửa tài, vì khả năng sẽ có trên 3 bàn thắng. Xem ra, 'nằm dưới và theo tài' mới là đáp số đúng!

Soi tỉ số trận Manchester United – Wolves: Chờ đợi pháo hoa ở Old Trafford - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Manchester United thắng 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.1, trong lúc 2-1 ăn 8, 1-0 ăn 8.30, còn 3-0 ăn đến 9.3. Kết quả hòa là không lôi cuốn khi tỉ số 1-1 ăn đến 10, 0-0 ăn 18, còn 2-2 ăn 19. Tất cả các tỉ số thắng của Wolves đều 'siêu thực' khi 0-1 và 2-1 đặt 1 ăn đến 22, còn 2-0 ăn 53 và 3-1 ăn 77.

Soi tỉ số trận Manchester United – Wolves: Chờ đợi pháo hoa ở Old Trafford - Ảnh 3.


Manchester United Wolves Soi tỉ số
