Mang ánh sáng đến 100 người yếu thế ở Cần Giờ, TPHCM

Sáng 23-4, tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, Ngày hội sức khỏe toàn dân 2026 mang hy vọng tìm lại ánh sáng cho hàng trăm bệnh nhân đục thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn.

Thực tế cho thấy đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, chi phí vẫn là rào cản lớn đối với nhiều người dân.

Ngay từ sớm, bà Nguyễn Thị B. (72 tuổi, xã đảo Thạnh An, TPHCM) đã có mặt để được khám sàng lọc. Đôi mắt mờ đục khiến việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày của bà trở nên vô cùng khó khăn.

"Mấy năm nay tôi nhìn không rõ, chỉ thấy lờ mờ. Đi khám thì biết phải mổ nhưng không có tiền. Nay được hỗ trợ miễn phí, tôi mừng lắm, chỉ mong sau mổ có thể tự lo cho bản thân" – bà B. xúc động chia sẻ.

Chương trình năm nay dự kiến hỗ trợ 100 bệnh nhân đục thủy tinh thể. Tất cả được khám sàng lọc kỹ lưỡng, làm các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, khám nội khoa, siêu âm đo công suất thủy tinh thể nhân tạo (IOL) trước khi tiến hành phẫu thuật. Quy trình được tổ chức bài bản, bảo đảm an toàn và hiệu quả điều trị.

Ngày hội sức khỏe toàn dân không chỉ mang lại ánh sáng cho người bệnh mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe mắt

Đáng chú ý, đối tượng thụ hưởng chủ yếu là người cao tuổi, người nghèo, gia đình chính sách hoặc người già neo đơn – những người vốn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật mắt.

Để chương trình diễn ra thuận lợi, Bệnh viện Mắt TPHCM đã phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tại huyện Cần Giờ rà soát, lập danh sách và mời người bệnh phù hợp. Đồng thời, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 hỗ trợ thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng trước phẫu thuật.

Tổng kinh phí thực hiện cho 100 ca bệnh hơn 278 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Người dân đến khám, điều trị mắt miễn phí

Theo lãnh đạo Bệnh viện Mắt TPHCM, mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ giúp người bệnh cải thiện thị lực mà còn mở ra cơ hội sống độc lập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình Ngày hội sức khỏe toàn dân, những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, không bị bỏ lại phía sau. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong xã hội" – BS CKII Huỳnh Chí Nguyễn, Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Mắt TPHCM, nhấn mạnh.