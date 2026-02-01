HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Mang mã tấu tìm người lúc rạng sáng, kết cục một người tử vong

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Mâu thuẫn trước một căn nhà gần cầu Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh khiến một nam thanh niên bị chém tử vong sau cuộc ẩu đả đêm

Ngày 1-2, Công an xã Ninh Điền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong tại khu vực gần cầu Bến Sỏi.

Án mạng Tây Ninh: Nam thanh niên tử vong sau cuộc ẩu đả gần cầu Bến Sỏi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 31-1, một nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đến một căn nhà gần cầu Bến Sỏi. Trong nhóm có một người mang theo mã tấu và tìm một người đang ở trong căn nhà này.

Sau đó, một nam thanh niên từ trong nhà bước ra đường nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một người trong nhóm. Trong lúc ẩu đả, nạn nhân bị đối phương dùng mã tấu chém trọng thương và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Ninh Điền cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ.

