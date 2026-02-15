Mang sức trẻ đi “gieo mùa xuân”

Giữa những ngày cuối năm, khi phố phường rộn ràng sắc xuân, dòng người tất bật chuẩn bị về nhà sum họp đón Tết cùng gia đình, có những người trẻ lại chọn một cách đón xuân rất khác, đón xuân bằng sự sẻ chia, bằng hành trình "gieo mùa xuân" với hoạt động tình nguyện.

Trong sự hối hả của những ngày cận Tết, các chiến sĩ tình nguyện vẫn âm thầm "gieo" từng hạt mầm yêu thương bằng những việc làm cụ thể. Những hạt mầm ấy, khi được vun đắp bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, sẽ nảy mầm thành mùa xuân của sự nghĩa tình.

Tại nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác, các đội hình ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa bảng quảng cáo sai quy định, làm sạch các tuyến hẻm, chăm sóc các bồn hoa, mảng xanh để các tuyến đường thêm xanh - sạch - đẹp và thêm sắc xuân. Những con hẻm nhỏ, những tuyến đường ngổn ngang lá cây, rác thải trở nên sạch sẽ, thông thoáng còn được tô thêm màu sắc ngày xuân qua các công trình trang trí xuân.

Ra quân dọn dẹp tuyến đường.

Thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc để sắc cờ tô thắm ngày xuân.

Vẽ tranh tường, trang trí góc xuân tại xã Tân Nhựt, TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không chỉ làm sạch - đẹp không gian sống, các chiến sĩ còn mang Tết đến với những hoàn cảnh khó khăn qua những phần quà, những đòn bánh tét Tết tự gói được trao tận tay người lao động, hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Thăm, tặng quà Tết và số hóa địa chỉ của các hộ gia đình có công với cách mạng tại xã Tân Nhựt, TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bên cạnh đó, các đội hình còn mang không khí xuân đến bằng tiếng cười của các em thiếu nhi khi được tham gia các sân chơi vui xuân do các chiến sĩ tổ chức. Những buổi sinh hoạt, những sân chơi được tổ chức giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười. Với nhiều em nhỏ, đó không chỉ là một món quà mà còn là cảm giác được quan tâm, được sẻ chia trong những ngày Tết đến xuân về.

Tổ chức sân chơi và tặng quà Tết cho các em học sinh tiểu học. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026 ở 2 mặt trận với nhiều hoạt động tình nguyện, Nguyễn Lê Anh Tú (sinh năm 2007 - Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM) mong muốn góp một phần nhỏ sức trẻ để lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

"Tôi chọn lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, với mong muốn mang sức trẻ TPHCM chung tay gieo sắc xuân cho bà con để mọi người ai cũng có một cái Tết ấm áp hơn" - Tú chia sẻ.

Tình nguyện viên Nguyễn Lê Anh Tú tham gia phát cháo cho bệnh nhân và thân nhân tại bệnh viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Với Tú, điều đáng nhớ nhất trong những ngày tình nguyện là những nụ cười giản dị của người dân và trẻ nhỏ khi nhận được những món quà nhỏ. "Có khi chỉ là một chai nước, một gói quà thôi nhưng nhìn nụ cười của bà con, tôi và các bạn tình nguyện viên khác thấy mọi cố gắng đều xứng đáng" - Tú nói.

Tình nguyện viên Nguyễn Lê Anh Tú tham gia phát nước suối cho người lao động đi xe máy từ TPHCM về các tỉnh miền Tây đón Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo Tú, dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng một hành động sẻ chia cũng có thể mang ý nghĩa lớn. "Tôi mong bà con đều sẽ có một cái Tết ấm no, hạnh phúc và mong những gì các nhóm tình nguyện viên đã làm sẽ góp phần lan tỏa hơi ấm của nắng xuân đến với mọi người" - Tú gửi gắm.